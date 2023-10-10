Телеведуча і зірка «1+1» Алла Мазур розповіла про цинічну витівку і попередила українців про небезпеку.

Алла Мазур на своїй сторінці в Інстаграм розповіла про безжальну витівку шахраїв. Алла Мазур попередила, що жертвами цього обману можуть стати звичайні люди.

Алла Мазур повідомила, що шахраї використали зображення студії ТСН-тиждень і її фото для обману.

«Обережно, друзі! Шахраї виготовили фейк. Навіть мій голос підробили… Нічого подібного в ТСН-тижні ми не повідомляли», - попередила Алла Мазур.

Шахрайське повідомлення, яке з’явилося в мережі, стосується грошової допомоги.

«І не спішіть заходити на невідомі сайти: можуть бути шахрайськими», - закликає Алла Мазур.

Додамо, що Алла Мазур також опублікувала відеозвернення від Богдана Панчука.

«Воїна ЗСУ, якому всі ми разом рятували ногу і дуже швидко зібрали 45 тисяч євро на операцію. Перша - вже позаду, Богдан трохи набрався сил. І тепер той, кому ми усі дякуємо за захист - щиро дякує великому числу людей, які обʼєдналися задля допомоги йому», - прокоментувала кадри з Героєм Алла Мазур.

Українці бажають воїну ЗСУ швидкого одужання і дякують за захист України.

Останні новини України:

Алла Мазур звернулася до українців з важливою інформацією про небезпечну хворобу.

Також повідомлялось, що Алла Мазур натрапила на хвилю критики разом із Юрієм Горбуновим.

Нагадаємо також, що Алла Мазур звернулася за допомогою.