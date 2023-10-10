Алла Мазур на своїй сторінці в Інстаграм розповіла про безжальну витівку шахраїв. Алла Мазур попередила, що жертвами цього обману можуть стати звичайні люди.
Алла Мазур повідомила, що шахраї використали зображення студії ТСН-тиждень і її фото для обману.
«Обережно, друзі! Шахраї виготовили фейк. Навіть мій голос підробили… Нічого подібного в ТСН-тижні ми не повідомляли», - попередила Алла Мазур.
Шахрайське повідомлення, яке з’явилося в мережі, стосується грошової допомоги.
«І не спішіть заходити на невідомі сайти: можуть бути шахрайськими», - закликає Алла Мазур.
Додамо, що Алла Мазур також опублікувала відеозвернення від Богдана Панчука.
«Воїна ЗСУ, якому всі ми разом рятували ногу і дуже швидко зібрали 45 тисяч євро на операцію. Перша - вже позаду, Богдан трохи набрався сил. І тепер той, кому ми усі дякуємо за захист - щиро дякує великому числу людей, які обʼєдналися задля допомоги йому», - прокоментувала кадри з Героєм Алла Мазур.
Українці бажають воїну ЗСУ швидкого одужання і дякують за захист України.
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