Телеведущая и звезда «1+1» Алла Мазур рассказала о циничной проделке и предупредила украинцев об опасности.

Алла Мазур на своей странице в Инстаграм рассказала о безжалостной выходке мошенников. Алла Мазур предупредила, что жертвами этого обмана могут стать простые люди.

Алла Мазур сообщила, что мошенники использовали изображение студии ТСН-тиждень и ее фото для обмана.

«Осторожно, друзья! Мошенники сделали фейк. Даже мой голос подделали… Ничего подобного в ТСН-тиждень мы не сообщали», – предупредила Алла Мазур.

Мошенническое сообщение, появившееся в сети, касается денежной помощи.

"И не спешите заходить на неизвестные сайты: могут быть мошенническими", - призывает Алла Мазур.

Алла Мазур также опубликовала видеообращение от Богдана Панчука.

«Воина ВСУ, которому все мы вместе спасали ногу и очень быстро собрали 45 тысяч евро на операцию. Первая – уже позади, Богдан немного набрался сил. И теперь тот, кого мы все благодарим за защиту - искренне благодарит большое число людей, которые объединились ради помощи ему», - прокомментировала кадры с Героем Алла Мазур.

Украинцы желают воину ВСУ быстрого выздоровления и благодарят за защиту Украины.

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Алла Мазур обратилась к украинцам с важной информацией об опасной болезни.

Также сообщалось, что Алла Мазур наткнулась на волну критики вместе с Юрием Горбуновым.

Напомним также, что Алла Мазур обратилась за помощью.