Розмір прожиткового мінімуму також збільшиться із 2093 до 2361 грн. Максимальна пенсія в Україні завжди була в 10 разів вищою за мінімальну.

Масштабний перерахунок пенсій готується до проведення в Україні. Міністрка соціальної політики, Оксана Жолнович, підкреслила, що найбільше підвищення очікується для пенсіонерів, які вже давно отримують пенсію. Тим, хто отримав пенсію не більше 3 років тому, це підвищення може не стосуватися.

Очікується підвищення пенсій на приблизно 700 гривень. Імовірно, така індексація пенсій відбудеться в квітні 2024 року, завдяки збільшенню розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Пенсіонери, які досягли віку 65 років та відпрацювали необхідний стаж, згідно з законом, мають отримувати пенсію не менше 40% мінімального розміру заробітної плати.

З 1 січня мінімальна пенсія збільшиться з 2680 до 2840 гривень, а з 1 квітня - до 3200 гривень.

Розмір прожиткового мінімуму також збільшиться з 2093 до 2361 гривень. Максимальна пенсія в Україні завжди була в 10 разів вищою за мінімальну. Однак розмір "осучаснення" наразі залишається невідомим.

Міністр соціальної політики, Оксана Жолнович, підкреслила, що найбільше підвищення очікується для тих, хто отримує пенсію давно. Проте це підвищення може не стосуватися тих, хто отримав пенсію не більше трьох років тому.

Головна мета перерахунку полягає в тому, щоб зменшити розрив між сучасними пенсіями та зростанням середньої зарплати в країні. Щомісяця стаж порівнюється з середньою зарплатою в Україні, і на основі цього розраховується підвищення пенсії в залежності від набраних балів.

Джерело: Обозреватель.

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