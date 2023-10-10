Размер прожиточного минимума также увеличится с 2093 до 2361 грн. Максимальная пенсия в Украине всегда была в 10 раз выше минимальной.

Масштабный перерасчет пенсий готовится к проведению в Украине. Министр социальной политики, Оксана Жолнович, подчеркнула, что наибольшее повышение ожидается для пенсионеров, которые уже давно получают пенсию. Тем, кто получил пенсию не более 3 лет назад, это повышение может не относиться.

Ожидается повышение пенсий на примерно 700 гривен. Вероятно, такая индексация пенсий состоится в апреле 2024 года, благодаря увеличению размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Пенсионеры, достигшие 65 лет и отработавшие необходимый стаж, согласно закону, должны получать пенсию не менее 40% минимального размера заработной платы.

С 1 января минимальная пенсия увеличится с 2680 до 2840 гривен, а с 1 апреля – до 3200 гривен.

Размер прожиточного минимума также увеличится с 2093 до 2361 грн. Максимальная пенсия в Украине всегда была в 10 раз выше минимальной. Однако размер "осовременивания" пока остается неизвестным.

Министр социальной политики, Оксана Жолнович, подчеркнула, что наибольшее повышение ожидается для тех, кто получает пенсию давно. Однако это повышение может не относиться к тем, кто получил пенсию не более трех лет назад.

Главная цель пересчета состоит в том, чтобы уменьшить разрыв между современными пенсиями и ростом средней зарплаты в стране. Ежемесячно стаж сравнивается со средней зарплатой в Украине и на основе этого рассчитывается повышение пенсии в зависимости от набранных баллов.

Источник: Обозреватель .

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