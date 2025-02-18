В 2025 году Масленица продлится с 24 февраля по 2 марта, по традиции главным блюдом праздника являются блины, узнайте, самый простой рецепт.

Масленица — большой народный праздник, который передает традиции от поколения к поколению, поэтому важно знать рецепты блинов, передает Politeka.net.

Как приготовить идеальные блины на Масленицу, украинцам дали советы:

Муку нужно просеивать, чтобы не было комочков в тесте.

Для того, чтобы блины не рвались, нужно добавить немного крахмала или растительного масла.

Тонкие блины важно готовить на молоке или воде, а для пышных подходит кефир или дрожжи.

Как передает Политека, для ажурных блинов, на Масленицу в тесто добавляют газированную воду или кипяток.

Важно знать, что сковорода для блинов обязательно должна быть хорошо разогрета.

Рецепты блинов на Масленицу, самый быстрый способ приготовить главное блюдо праздника:

100 г муки

2 яйца

300 мл молока

Чтобы приготовить блины на Масленицу, насыпьте муку в миску и разбейте туда яйца и немного молока - взбейте.

Используйте миксер или венчик, влейте оставшееся молоко, продолжая взбивать, должно получится жидкое тесто

Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным или сливочным маслом.

Налейте теста и распределите блин по поверхности сковороды.

Готовьте блины около 30 секунд, переверните и жарьте еще 30 секунд.

Переложите блины из сковороды на тарелку. Этот рецепт блинов достаточно нейтральный на вкус - вы сможете добавить к ним любую начинку по своему вкусу, выбрав сладкую или соленую.

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