Масленица — большой народный праздник, который передает традиции от поколения к поколению, поэтому важно знать рецепты блинов, передает Politeka.net.

Как приготовить идеальные блины на Масленицу, украинцам дали советы:

Муку нужно просеивать, чтобы не было комочков в тесте.

Для того, чтобы блины не рвались, нужно добавить немного крахмала или растительного масла.

Тонкие блины важно готовить на молоке или воде, а для пышных подходит кефир или дрожжи.

Как передает Политека, для ажурных блинов, на Масленицу в тесто добавляют газированную воду или кипяток.

Важно знать, что сковорода для блинов обязательно должна быть хорошо разогрета.

Идеальные блины, которые не рвутся

Рецепты блинов на Масленицу, самый быстрый способ приготовить главное блюдо праздника:

100 г муки
2 яйца
300 мл молока

Чтобы приготовить блины на Масленицу, насыпьте муку в миску и разбейте туда яйца и немного молока - взбейте.

Используйте миксер или венчик, влейте оставшееся молоко, продолжая взбивать, должно получится жидкое тесто

Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным или сливочным маслом.

Налейте теста и распределите блин по поверхности сковороды.

Готовьте блины около 30 секунд, переверните и жарьте еще 30 секунд.

Переложите блины из сковороды на тарелку. Этот рецепт блинов достаточно нейтральный на вкус - вы сможете добавить к ним любую начинку по своему вкусу, выбрав сладкую или соленую.

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