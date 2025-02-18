Масленица — большой народный праздник, который передает традиции от поколения к поколению, поэтому важно знать рецепты блинов, передает Politeka.net.
Как приготовить идеальные блины на Масленицу, украинцам дали советы:
Муку нужно просеивать, чтобы не было комочков в тесте.
Для того, чтобы блины не рвались, нужно добавить немного крахмала или растительного масла.
Тонкие блины важно готовить на молоке или воде, а для пышных подходит кефир или дрожжи.
Как передает Политека, для ажурных блинов, на Масленицу в тесто добавляют газированную воду или кипяток.
Важно знать, что сковорода для блинов обязательно должна быть хорошо разогрета.
Рецепты блинов на Масленицу, самый быстрый способ приготовить главное блюдо праздника:
100 г муки
2 яйца
300 мл молока
Чтобы приготовить блины на Масленицу, насыпьте муку в миску и разбейте туда яйца и немного молока - взбейте.
Используйте миксер или венчик, влейте оставшееся молоко, продолжая взбивать, должно получится жидкое тесто
Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным или сливочным маслом.
Налейте теста и распределите блин по поверхности сковороды.
Готовьте блины около 30 секунд, переверните и жарьте еще 30 секунд.
Переложите блины из сковороды на тарелку. Этот рецепт блинов достаточно нейтральный на вкус - вы сможете добавить к ним любую начинку по своему вкусу, выбрав сладкую или соленую.
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