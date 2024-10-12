Служба безопасности Украины задержала еще одного «крота» российских спецслужб, пытавшегося корректировать огонь по своему подразделению в ВСУ.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы, которого российские спецслужбы завербовали через телеграмм-каналы при поиске быстрого заработка. Сначала он выполнил «тестовую задачу» для врага, а затем в августе 2024 года, по указанию российского куратора, вступил в одно из подразделений ВСУ.

Служба безопасности Украины подробно документировала его подрывную деятельность и задержала предателя «на горячем», когда он готовился послать секретные координаты в россию.

«Только предупреди, чтоб я спрятаться успел», - писав він фсб рф.

Расследование показало, что приоритетными целями для российских войск были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, где находился задержанный. оккупанты планировали нанести удар, когда там будет больше всего украинских защитников.

Предатель намеревался скрыться за пределами воинской части во время атаки, чтобы продолжить свою деятельность. Во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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