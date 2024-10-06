В Киеве за первые 30 дней осени было зафиксировано 11 температурных рекордов, и этот месяц стал самым теплым в столице с 1881 года.

Синоптики прогнозируют дожди 6 октября по всей Украине, однако наибольшие осадки возможны в четырех областях.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные "Укргидрометцентра" .

Согласно сообщению, на большей части страны прогнозируются умеренные дожди, а в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях возможны сильные осадки.

Ветер будет преимущественно южным, с переходом на северо-западный, скорость 5-10 м/с. В западных и северных областях ночная температура будет 7-13°, дневная 12-18°. На остальной территории ночью 11-16°, днем ​​20-28°.

Погода в Украине

Сентябрь этого года был тёплым и сухим. В Киеве за первые 30 дней осени было зафиксировано 11 температурных рекордов, и этот месяц стал самым теплым в столице с 1881 года.

Октябрь, по прогнозам синоптиков, также будет теплее нормы, однако не стоит ожидать, что обойдется без дождей и заморозков. Синоптик Наталья Диденко отмечала, что 5-6 октября в Украине вместе с циклоном придут дожди. Кроме того, ожидаются мощные магнитные бури.

Ранее Politeka также писала о том, что Первая суббота октября для большинства украинцев будет влажной, но при этом достаточно теплой. Ночная температура опустится до +9 градусов, а днем ​​поднимется до +29. Осень еще соревнуется с метеорологическим летом.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.