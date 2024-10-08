В селе Тилигульское на Одесщине, где проживает только пять человек и окруженное заброшенными домами и дачами, местные жители мечтают об автобусе , который приехал бы хотя бы раз в неделю, ведь транспорта сюда нет.

О жизни села рассказали на Общественном.

От Одессы до Тилигульского – час езды на автомобиле. Однако асфальтированная дорога заканчивается на подъезде к селу. Местная жительница Надежда отмечает, что раньше здесь проживало много людей именно через агропромышленный комплекс, в селе были свои скотоводы.

“Молодежи здесь было немало. Но потом все разъехались. Мы живем здесь уже 24 года. Дорогу выровняли две недели назад, а до этого она была такой, что после дождя уехать было практически невозможно! Теперь здесь осталось всего несколько дач. Как людей стало меньше, так и дома раздали под дачи”, — рассказывает женщина.

В Тилигульском населенном пункте запасаются продуктами на длительный период, ведь здесь нет магазинов, аптек и общественного транспорта:

Раньше на въезде был магазин, где торговали люди из Кордона, но его закрыли, ведь клиентов не осталось. Хлеб привозит дочь. Когда едем в Доброслав, я закупаю в морозильнике, и нам хватает на неделю. Вытаскиваю свежий, и так питаемся. Чтобы выехать в Доброслав, находим машину, потому что отсюда невозможно выбраться. Нам уже не нужна работа. А так пока держимся», — добавляет женщина.

Человек Надежды, Леонид, держит несколько семей пчел, хотя раньше имел двух коров. Сейчас, по его словам, здоровье уже не позволяет этим заниматься.

“Когда я пришел из больницы, женщина легла в больницу. Я пришел домой, и мы продали коров. Мои были очень хорошие: ни одна никогда не поднимала ноги. Сейчас у нас только три собаки, и их часто подбрасывают сюда», – рассказывает мужчина.

По соседству с супругами продается дом за 4000 долларов. Обладательница Наталья, которая живет неподалеку, говорит:

“Мы принадлежим к Калиновскому сельсовету, но община наша в Визирке. Это далеко от нас. Нам приходится находить машину, чтобы доехать до Доброслава за хлебом. У нас есть трое детей, живущих здесь. Для них в школу снабдили автобус, но нам очень нужно, чтобы хоть раз в неделю ездил автобус», — делится Наталья.

Больше всего Наталья обеспокоена состоянием местного кладбища. Она рассказывает, что поддерживает его в чистоте своими силами.

«Все, что я хотела от общества, - это добраться до Вызырки. Наше кладбище не огорожено и стоит прямо среди поля. В прошлом году часть пшеницы загорелась, потому что кто-то бросил спичку. Никто на это не реагирует. Я сколько раз просила! Хоть бы раз в год покосите! А мы все сами сбрасываемся и косим», — добавляет женщина.

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