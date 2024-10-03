Он также пояснил, что наличие права на отсрочку не освобождает от обязанности уточнить свои данные в ТЦК.

Если гражданин, которому пришла повестка для уточнения данных, имеет право на отсрочку , следует воспользоваться этим правом и в таком случае целесообразно подать заявку на отсрочку.

Об этом 1 октября на портале "Юристи.UA" заявил адвокат Александр Прокопец.

Что делать, если не успели оформить отсрочку до получения повестки?

Юрист отмечает, что в случае получения повестки ценным письмом с описанием, необходимо явиться в ТЦК во избежание штрафных санкций. Он также пояснил, что наличие права на отсрочку не освобождает от обязанности уточнить свои данные в ТЦК.

«Однако после подачи заявления на отсрочку вас не могут обязывать проходить ВЛК до получения ответа на отсрочку», — оценил юрист.

Ранее Politeka также писала о том, что в соответствии с действующими нормами, если военнообязанный подал заявление на отсрочку, его не могут вынести на ВЛК, пока не будет принято решение по отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление и уже получил повестку, он обязан пройти медосмотр. Также юрист сообщает, что в случае отказа в предоставлении отсрочки, комиссия направляет лицо на медкомиссию для определения пригодности к службе.

Юрист также отметил, что важно проводить мероприятия вовремя, поскольку подача заявления на отсрочку до получения повестки может значительно упростить процесс и помочь избежать дополнительных проблем.