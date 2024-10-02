С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно вводит ограничения на переводы между физическими лицами через сервис "с карты на сайте" и это правило будет действовать в течение шести месяцев.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Нацбанк сообщает, что максимальная сумма переводов "с карты на деньги" не будет превышать 150 000 гривен в месяц.

Целью введения этого лимита является предотвращение использования платежных систем в незаконной деятельности. Ограничение будет касаться переводов между счетами только физических лиц в пределах одного банка.

Это нововведение будет способствовать уменьшению использования платежной инфраструктуры в противоправных схемах, таких как операции со счетами "дропов", часто применяемые в теневой экономике, – отмечают в Нацбанке.

Кого не коснется лимит:

волонтеров, отличающихся определенными критериями;

лица с подтвержденными доходами, превышающими установленную сумму;

переводов между собственными счетами в одном банке;

переводов юридических лиц Также ограничения не применимы к операциям с реквизитами IBAN.

Стоит отметить, что, по данным НБУ, 98% банковских клиентов ежемесячно осуществляют переводы на сумму меньше установленного лимита, поэтому банк ожидает, что эти ограничения не отражаются на их финансовых операциях.

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