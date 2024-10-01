В Украине вступили в силу новые правила ремонта и обслуживания автомобилей, из-за чего появились новые штрафы.
Правила прописали в статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Да, украинским водителям теперь запрещено проводить ремонт, обслуживание или мойку автомобилей на улицах и в других общественных местах.
Эти нововведения существенно изменяют привычный уклад жизни многих автовладельцев, ранее часто ремонтировавших свои машины самостоятельно возле дома или в других удобных местах. Исключения из правила предусмотрены только в двух случаях:
- Если ремонт производится в специально отведенном для этого месте.
- Если автомобиль сломался на дороге и требует срочного ремонта.
За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, что составляет от 850 до 1700 гривен.
Напомним также, что в последнее время украинцам приходят «подставные» штрафы за чужие нарушения правил на дорогах – в частности, это касается водителей.
То есть, украинские водители все чаще сталкиваются с проблемой автомобилей-двойников. Автомобилисты получают штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автофиксации, хотя попавшие в объектив машины им не принадлежат.
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Штрафы за чужие нарушения: все чаще украинцы сталкиваются с проблемой "двойников".