Популярная авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram поделилась своим вариантом рецепта пирога с абрикосами, который делается очень просто, а начинка будет даже слаще обычного.
Если вы успели сохранить немного фруктов или ягод на осень, вы можете экспериментировать начинкой для пирогов.
Ингредиенты для теста:
- 250 г муки;
- 150 г сливочного масла (холодного);
- 1 яйцо;
- 40 г сахара;
- 25 мл ледяной воды.
Приготовление теста:
Холодное сливочное масло натрите на терке и смешайте с мукой. Добавьте сахар и растирайте смесь в крошку. Влейте яйцо и ледяную воду, быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и охладите в холодильнике 1 час.
Раскатайте тесто в тонкий пласт, присыпав мукой. Выложите тесто в форму, сформируйте бортики. Сверху накройте пергаментом и засыпьте рис или крупу для утяжеления.
Выпекайте при 180°C 10 минут. Уберите пергамент и крупу, затем выпекайте еще 10 минут.
Ингредиенты для начинки:
- 180 г сливочного сыра;
- 140 г сгущенного молока;
- 60 г жирных сливок;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 7 г кукурузного крахмала;
- 1 яйцо и 1 желток.
Все ингредиенты взбейте венчиком до однородности. Залейте творожную массу на основу из теста и выпекайте при 165°C 25-30 минут. Дайте пирогу остыть 10 минут.
Карамелизированные абрикосы:
- 300 г абрикосов (без косточек);
- 100 г сахара;
- 50 г сливочного масла.
Растопите сахар на сковороде до полного растворения. Добавьте масло и перемешайте до однородности. Выложите абрикосы и карамелизируйте их 2-3 минуты, пока они не станут мягкими. Украсьте пирог карамелизированными абрикосами и поставьте в холодильник на 4-5 часов.
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