Благодаря этому рецепту можно сделать очень вкусный и насыщенный пирог с абрикосами, а также приятно удивить близких.

Популярная авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram поделилась своим вариантом рецепта пирога с абрикосами, который делается очень просто, а начинка будет даже слаще обычного.

Если вы успели сохранить немного фруктов или ягод на осень, вы можете экспериментировать начинкой для пирогов.

Ингредиенты для теста:

250 г муки;

150 г сливочного масла (холодного);

1 яйцо;

40 г сахара;

25 мл ледяной воды.

Приготовление теста:

Холодное сливочное масло натрите на терке и смешайте с мукой. Добавьте сахар и растирайте смесь в крошку. Влейте яйцо и ледяную воду, быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и охладите в холодильнике 1 час.

Раскатайте тесто в тонкий пласт, присыпав мукой. Выложите тесто в форму, сформируйте бортики. Сверху накройте пергаментом и засыпьте рис или крупу для утяжеления.

Выпекайте при 180°C 10 минут. Уберите пергамент и крупу, затем выпекайте еще 10 минут.

Ингредиенты для начинки:

180 г сливочного сыра;

140 г сгущенного молока;

60 г жирных сливок;

1 пакетик ванильного сахара;

7 г кукурузного крахмала;

1 яйцо и 1 желток.

Все ингредиенты взбейте венчиком до однородности. Залейте творожную массу на основу из теста и выпекайте при 165°C 25-30 минут. Дайте пирогу остыть 10 минут.

Карамелизированные абрикосы:

300 г абрикосов (без косточек);

100 г сахара;

50 г сливочного масла.

Растопите сахар на сковороде до полного растворения. Добавьте масло и перемешайте до однородности. Выложите абрикосы и карамелизируйте их 2-3 минуты, пока они не станут мягкими. Украсьте пирог карамелизированными абрикосами и поставьте в холодильник на 4-5 часов.

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