Благодаря такому способу приготовления, можно сделать действительно мягкий и сладкий рулет с вишнями.

В этот раз Юлия Вилич в Instagram поделилась рецептом супер сягкого и вкусного рулета с маком и вишней.

Такой рулет хорошо давать детям к молоку или чаю, также его можно подавать к другим напиткам, ведь он хорошо сочетается со всем.

Ингредиенты для теста:

130 мл тёплого молока

12 г живых дрожжей

40 г сахара

1 желток большого яйца

250 г муки

40 г тёплого растопленного сливочного масла (82%)

1 г ванилина

1/3 ч.л. соли

Цедра одного среднего лимона

Приготовление:

В миске смешайте тёплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Взбейте венчиком до однородности и оставьте в теплом месте на 15 минут. В готовую опару добавьте желток и цедру лимона, перемешайте. Затем всыпьте оставшиеся 150 г муки, добавьте ванилин и соль. Хорошо вымесите тесто.

Добавьте растопленное масло в тесто и продолжайте вымешивать, пока тесто полностью не впитает масло. Выложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте его руками около 10 минут.

После этого переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 40 минут.

Добавьте к тесту 2 ст.л. очищенного мака и снова вымесите. Затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт.

Ингредиенты для начинки:

200 г вишни без сока

70 г сахара

1 ст.л. крахмала с горкой

1/3 ч.л. корицы

Смешайте вишню, сахар, крахмал и корицу, хорошо перемешайте. Выложите начинку на раскатанное тесто и аккуратно сверните рулет. Перенесите его на противень, застеленный пергаментом, уложив так, чтобы шов оказался внизу.

Перед выпеканием смажьте рулет смесью яйца и воды, при желании посыпьте орехами. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.

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