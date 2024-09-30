В этот раз Юлия Вилич в Instagram поделилась рецептом супер сягкого и вкусного рулета с маком и вишней.
Такой рулет хорошо давать детям к молоку или чаю, также его можно подавать к другим напиткам, ведь он хорошо сочетается со всем.
Ингредиенты для теста:
- 130 мл тёплого молока
- 12 г живых дрожжей
- 40 г сахара
- 1 желток большого яйца
- 250 г муки
- 40 г тёплого растопленного сливочного масла (82%)
- 1 г ванилина
- 1/3 ч.л. соли
- Цедра одного среднего лимона
Приготовление:
В миске смешайте тёплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Взбейте венчиком до однородности и оставьте в теплом месте на 15 минут. В готовую опару добавьте желток и цедру лимона, перемешайте. Затем всыпьте оставшиеся 150 г муки, добавьте ванилин и соль. Хорошо вымесите тесто.
Добавьте растопленное масло в тесто и продолжайте вымешивать, пока тесто полностью не впитает масло. Выложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте его руками около 10 минут.
После этого переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 40 минут.
Добавьте к тесту 2 ст.л. очищенного мака и снова вымесите. Затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт.
Ингредиенты для начинки:
- 200 г вишни без сока
- 70 г сахара
- 1 ст.л. крахмала с горкой
- 1/3 ч.л. корицы
Смешайте вишню, сахар, крахмал и корицу, хорошо перемешайте. Выложите начинку на раскатанное тесто и аккуратно сверните рулет. Перенесите его на противень, застеленный пергаментом, уложив так, чтобы шов оказался внизу.
Перед выпеканием смажьте рулет смесью яйца и воды, при желании посыпьте орехами. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.
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