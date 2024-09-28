Кроме того, она отметила, что военный, который был на передовой, может и физически "ответить" на такой вопрос.

Сотрудница полиции Одессы вызвала возмущение подписчиков своим видеообращением в Instagram, где она агрессивно отреагировала на вопрос использования украинского языка.

Эту ситуацию освещают местные Telegram-каналы.

Что именно сказала полицейская?

По словам девушки, вопрос "почему не государственный" дают преимущественно те, кто уехал из Украины во время войны. «Надеть вышиванку, ходить где-то в Норвегии или другой стране и писать оставшимся в Украине украинцам во время войны, когда здесь падают ракеты, военные и полицейские продолжают выполнять свои обязанности, помогают и донатят, спрашивая их: «почему не государственной ». - сказала она.

Полицейская также считает, что таких людей не следует пускать обратно в Украину. Кроме того, она отметила, что военный, который был на передовой, может и физически "ответить" на такой вопрос.

Реакция активистов

Активист Демьян Ганул призвал к освобождению полицейского, спрашивая, будет ли ответная реакция от руководства Одесской полиции и поддерживают ли они подобное поведение и нарушение языкового законодательства.

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