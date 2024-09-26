В Острозі Равненської області розгорівся скандал, пов'язаний із проведенням похорону 39-річного ветерана російсько-української війни Олега Латишева.

Місцеві жителі висловили своє обурення у соцмережах, а міська рада розкрила причину, чому його провели в останню путь саме так.

Місцеві жителі висловили обурення в соцмережах, зазначивши, що прощання з ветераном відбулося без звичних військових почестей. У відповідь на це пресслужба міськради пояснила, що солдат самовільно залишив військову частину, і тому похорон, як у інших захисників, був би несправедливим.

«Поховати Олега Латишева з такими самими почестями, як ховають інших Героїв, було б несправедливо стосовно загиблих у бою та їхніх родин. Окрім того, у тих випадках, коли військовослужбовець гине на лінії фронту чи помирає внаслідок хвороб чи ран, отриманих при виконанні бойових завдань, ТЦК і СП забезпечують труну і хрест. У даному випадку ТЦК та СП поінформували місцеву владу, що все має на себе взяти громада. Що й було зроблено», – йдеться у дописі.

Водночас у повідомленнях Острозької міської ради про смерть і поховання Олега Латишева не було жодних згадок про його самовільне залишення військової частини. За інформацією пресслужби, військовослужбовець брав участь в АТО, а після повномасштабного вторгнення був повторно призваний на службу. Чоловік виконував бойові завдання в Києві, Бучі, на Сумщині та в Бахмуті.

«Після поранення Олег Латишев вісім місяці провів у шпиталях, повернувся додому. Втім, отримані поранення далися взнаки, і 20 вересня серце острожанина зупинилося. Страшна війна забрала у матері двох синів, оскільки 19 травня 2023 року під час реабілітації після поранення помер брат Олега Тарас Латишев», – зазначили у міській раді.

В Острозькій міській раді зазначили, що це не перший похорон військового з таким юридичним статусом, і раніше жодного разу подібна ситуація не викликала суспільного резонансу.

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