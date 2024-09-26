В Остроге Ровенской области разгорелся скандал, связанный с проведением похорон 39-летнего ветерана российско-украинской войны Олега Латышева.

Местные жители выразили свое возмущение в соцсетях, а городской совет раскрыл причину, почему его провели в последний путь именно так.

Местные жители выразили возмущение в соцсетях, отметив, что прощание с ветераном произошло без привычных военных почестей. В ответ на это прессслужба горсовета объяснила, что солдат самовольно покинул воинскую часть, и поэтому похороны, как у других защитников, были бы несправедливыми.

«Похоронить Олега Латышева с такими же почестями, как хоронят других Героев, было бы несправедливо по отношению к погибшим в бою и их семьям. Кроме того, в тех случаях, когда военнослужащий погибает на линии фронта или умирает в результате болезней или ран, полученных при выполнении боевых задач, ТЦК и СП обеспечивают гроб и крест. В данном случае ТЦК и СП проинформировали местные власти, что все должно взять на себя община. Что и было сделано», – говорится в сообщении.

В то же время, в сообщениях Острожского городского совета о смерти и захоронении Олега Латышева не было никаких упоминаний о его самовольном уходе из воинской части. По информации прессслужбы, военнослужащий участвовал в АТО, а после полномасштабного вторжения был повторно призван на службу. Муж выполнял боевые задания в Киеве, Буче, Сумской и Бахмуте.

«После ранения Олег Латышев восемь месяцев провел в госпиталях, вернулся домой. Впрочем, полученные ранения сказались, и 20 сентября сердце острожанина остановилось. Страшная война забрала у матери двух сыновей, поскольку 19 мая 2023 во время реабилитации после ранения умер брат Олега Тарас Латышев», – отметили в городском совете.

В Острожском городском совете отметили, что это не первые похороны военного с таким юридическим статусом, и раньше ни разу подобная ситуация не вызвала общественного резонанса.

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