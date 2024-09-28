На некоторых территориях страны сохранится комфортная температура, но дожди с запада могут добраться до Винницкой и Житомирской областей.

28 сентября, в Украине ожидается похолодание в западных областях Украины из-за дождя и усиления ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, произойдет понижение температуры, местами пройдут дожди через атмосферный фронт. Наибольшее похолодание коснется западных областей. На некоторых территориях страны сохранится комфортная температура, но дожди с запада могут добраться до Винницкой и Житомирской областей. Температура воздуха будет составлять +22...+26 °C, а на востоке страны - до +28 °C.

Диденко также добавила, что значительное похолодание начнется в воскресенье, 29 сентября.

Ранее Politeka также писала о том, что ситуация с движением загрязнения Десной в направлении Киевской области контролируется. Все службы усилили мониторинг и контроль качества воды

По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достигнуть Киевщины 14-16 сентября. Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. В частности, Минокружение сотрудничает с ЧАО «АК «Киевводоканал» по разработке комплекса мероприятий при возможном ухудшении качества воды у питьевых водозаборов.

Если качество воды ухудшится, ЧАО «АК «Киевводоканал» готово немедленно откорректировать технологические процессы.

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