Сегодня, 27 сентября, в Украине не планируют вводить графики отключения электроэнергии, однако энергетики призвали граждан использовать мощную бытовую технику в промежутке с 10.00 до 16.00, если это возможно.

Об этом отметили в "Укрэнерго".

"Ограничения на потребление электроэнергии не предусматриваются. Кроме того, пользуйтесь мощными приборами в дневное время – с 10.00 до 16.00", – говорится в сообщении компании "Укрэнерго".

Специалисты предупреждают, что потребление электричества в Украине растет. Утром 27 сентября оно превысило уровень предыдущего дня на 1,2%. В результате российских обстрелов крупные тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения, что привело к дефициту мощности во время пиковых нагрузок. Поэтому вечером важно экономно потреблять электроэнергию, избегая одновременного включения нескольких мощных приборов.

"В день ситуация другая. В Украине существенно возросла доля солнечных электростанций в общем энергобалансе. Это произошло за счет двух факторов: сначала увеличилось количество и мощность СЭС, а во-вторых, из-за последствий обстрелов уменьшилась часть других видов генерации. На дневное потребление влияют крышные" электростанции, активно устанавливаемые домашними пользователями и бизнесом», – отметили в «Укрэнерго». В связи с этим наименьшая нагрузка на энергосистему фиксируется в период высокой солнечной активности, что делает часы с 10:00 до 16:00 оптимальными для использования бытовых. приборов, таких как стиральные машины, утюги и электроплиты.

В Министерстве энергетики добавили, что в течение последних суток из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в районах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей. Также, в Харьковской области при обстреле пострадали подстанции и бытовые потребители, но электроснабжение уже возобновлено.

Всего в результате боевых действий и других причин утром был обесточен 501 населенный пункт, сообщили в "Укрэнерго". Кроме того, три населенных пункта в Черниговской области также остались без электричества.

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