После мобилизации истец представил отчет об освобождении от службы, однако получил отказ.

В Ивано-Франковске мужчина, который имел бронь , подал в суд на ТЦК по призыву на военную службу.

Об этом говорится в решении суда .

Мужчина подал иск в суд, считая свой призыв неправомерным. Он отметил, что согласно приказу Минэкономики имел отсрочку от мобилизации, которую ему предоставили в связи с работой.

После мобилизации истец представил отчет об освобождении от службы, однако получил отказ. Военная часть аргументировала это тем, что бронирование не является основанием для увольнения, согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В суде выяснилось, что на момент призыва мужчина действительно имел бронь от ЧАО "Ивано-Франковскцемент", а значит, был освобожден от мобилизации. ТЦК не проверили наличие отсрочок, являющихся их обязанностью.

Районные ТЦК и СП действительно обязаны проверять наличие отсрочки от призыва во время мобилизации. Соответственно, начальник военкомата должен был проверить, имеет ли истец такое право.

Суд постановил, что факт, что ТЦК перевели данные, не освобождает их от ответственности, поскольку мужчина не подлежал мобилизации. Из-за незаконности призыва суд решил, что его отмена не нарушает публично правовые отношения, а наоборот, демонстрирует недопустимость подобных действий со стороны ТЦК.

Также суд постановил, что воинская часть должна принять решение об увольнении истца от службы, поскольку призыв был незаконным.

Последние новости Украины:

Напомним, рост цен в Украине ускорился

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, когда придется платить военный сбор

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.