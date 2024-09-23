Витрати на бронювання покриває роботодавець, але не для всіх заброньованих працівників.

Роботодавці будуть платити за економічне бронювання військовозобов'язаних працівників, однак кількість людей, яких дозволятимуть забронювати, буде обмежено 30-50%.

Про це говорить народний депутат і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі Києва24.

Він уточнив, що фінансові навантаження за економічне бронювання лежать на відповідальності роботодавців, але вони не можуть безкоштовно бронювати більше, ніж 30-50% військовозобов'язаних.

"Витрати на бронювання покриває роботодавець, але не для всіх заброньованих працівників. Кількість буде обмежена від 30 до 50 відсотків, залежно від остаточного рішення", — повідомляє Кицак.

Нардеп підкреслив, що остаточне рішення ще не прийнято. За його словами, в комісії з економічного розвитку розробили кілька концепцій, які можуть стати основою для широкої громадської дискусії щодо можливості впровадження економічного бронювання.

«Суми, які обговорюються, варіюються від 20 до 30 тисяч гривень, і йдеться про гібридний формат, який вже активно обговорюється в суспільстві», — додав він.

Кицак також зазначив, що в парламенті чекають на остаточне рішення Кабінету Міністрів, яке визначить чи розширять перелік осіб, які можуть отримати бронювання.

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