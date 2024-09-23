Расходы по бронированию покрывает работодатель, но не для всех забронированных работников.

Работодатели будут платить за экономическое бронирование военнообязанных работников, однако количество людей, которых будет разрешено забронировать, будет ограничено 30-50%.

Об этом говорит народный депутат и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире Киева24.

Он уточнил, что финансовые нагрузки за экономическое бронирование лежат на ответственности работодателей, но они не могут бесплатно бронировать более 30-50% военнообязанных.

"Расходы на бронирование покрывает работодатель, но не для всех забронированных работников. Количество будет ограничено от 30 до 50 процентов, в зависимости от окончательного решения", - сообщает Кицак.

Нардеп подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. По его словам, в комиссии по экономическому развитию разработали несколько концепций, которые могут стать основой широкой общественной дискуссии о возможности внедрения экономического бронирования.

«Обсуждаемые суммы варьируются от 20 до 30 тысяч гривен, и речь идет о гибридном формате, который уже активно обсуждается в обществе», — добавил он.

Кицак также отметил, что в парламенте ждут окончательное решение Кабинета Министров, которое определит или расширят перечень лиц, которые могут получить бронирование.

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