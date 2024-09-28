Он добавил, что механизм экономического бронирования в Украине еще не окончательно сформирован.

В Верховной Раде объяснили, как экономическое бронирование поможет определить тех, кто уклоняется от мобилизации .

Об этом сообщает заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан.

По мнению депутатов, этот механизм будет способствовать дальнейшему пополнению Вооруженных сил Украины новыми военными в случае необходимости.

Молчан говорит, что если мужчины будут оформлять экономическую бронь от мобилизации, то автоматически выйдут из "тени". Когда такой вид бронирования будет отменен, мужчин можно будет привлечь в дальнейшем в армию.

"Когда государство решит, что больше не может предоставлять экономическое бронирование, а на фронте нужна замена, то эти люди должны быть призваны, не скрываясь. Это цивилизованный выход из текущей сложной ситуации", — пояснил Мовчан.

Он добавил, что механизм экономического бронирования в Украине еще не окончательно сформирован. В настоящее время разрабатываются несколько разных законопроектов, однако окончательный вариант еще не принят.

«С одной стороны, есть критика, что это может создать условия во избежание мобилизации богатыми. С другой стороны, анализируя реальные данные, видно, что экономическое бронирование может повысить мобилизацию как людей, так и ресурсов, что позволит лучше финансировать армию – это наши налоги, и чем больше мы сможем генерировать в экономике, тем больше направим на обеспечение военных», - подытожил политик.

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