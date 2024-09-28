Мясную закуску можно подавать как холодной, так и горячей, особенно хорошо сырно-куриный рулет подходит на обед.
Чтобы сделать такой вкусный рулет, нужно совсем немного времени, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г твердого сыра, натертого на крупной терке
- 3 яйца
- 100 г сметаны (15-20%)
- Сушеная зелень (по вкусу)
- 500 г куриного фарша
- 1 большая луковица
- Сванская соль или другая приправа
Приготовление:
В глубокой миске смешайте натертый сыр, яйца, сметану и сушеную зелень. Выложите полученную массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.
Выпекайте лепешку в разогретой до 180°C духовке в течение 10-12 минут. Тем временем обжарьте мелко нарезанную луковицу. Добавьте ее к куриному фаршу вместе с приправами и тщательно перемешайте.
Выньте готовую лепешку из духовки и равномерно распределите на ней куриный фарш тонким слоем. Аккуратно сверните в рулет. Плотно оберните рулет фольгой и отправьте обратно в духовку на 25 минут при 180°C.
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