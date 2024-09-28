Куриный рулет можно сделать как для простого перекуса, так и для основного блюда на всю семью.

Мясную закуску можно подавать как холодной, так и горячей, особенно хорошо сырно-куриный рулет подходит на обед.

Чтобы сделать такой вкусный рулет, нужно совсем немного времени, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

300 г твердого сыра, натертого на крупной терке

3 яйца

100 г сметаны (15-20%)

Сушеная зелень (по вкусу)

500 г куриного фарша

1 большая луковица

Сванская соль или другая приправа

Приготовление:

В глубокой миске смешайте натертый сыр, яйца, сметану и сушеную зелень. Выложите полученную массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.

Выпекайте лепешку в разогретой до 180°C духовке в течение 10-12 минут. Тем временем обжарьте мелко нарезанную луковицу. Добавьте ее к куриному фаршу вместе с приправами и тщательно перемешайте.

Выньте готовую лепешку из духовки и равномерно распределите на ней куриный фарш тонким слоем. Аккуратно сверните в рулет. Плотно оберните рулет фольгой и отправьте обратно в духовку на 25 минут при 180°C.

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