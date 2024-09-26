Такой борщ будет не только сытным и ароматным, он еще и приятно удивит всех за столом, особенно в сочетании с домашними пампушками.
Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала подробный рецепт того, как сделать идеальный борщ с пампушками.
Ингредиенты для борща:
- Вода — 5 л
- Мясо (курица, петух, телятина или индейка) — 700−1000 г
- Лук — 200 г
- Морковь — 200 г
- Болгарский перец — 300 г
- Свекла — 200 г
- Картофель — 400 г
- Капуста белокочанная — 700−800 г
- Помидоры — 300 г
- Чеснок — 2−3 зубчика
- Уксус — 20 мл
- Соль, перец горошком, укроп, петрушка, растительное масло (для жарки)
Ингредиенты для пампушек:
- Молоко — 150 мл
- Вода — 150 мл
- Свежие дрожжи — 20 г
- Сахар — 10 г
- Яйцо — 50 г
- Мука — 450 г
- Соль — 5 г
- Растительное масло — 30 г
Чесночная намазка:
- Укроп
- Чеснок
- Растительное масло
- Соль
Приготовление борща:
Поставьте мясо вариться на среднем огне, снимая шум с бульона. Добавьте очищенные морковь и лук, варите 1 час. Запеките болгарский перец и помидоры при 200°C, затем очистите и нарежьте мякоть, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Подготовьте овощи: нарежьте картофель и лук кубиками, морковь и свеклу соломкой, нашинкуйте капусту.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее нарежьте мелко укроп, петрушку и чеснок. Достаньте мясо из бульона, добавьте картофель и жареные лук, морковь, помидоры и перец. Верните разобранное мясо в бульон, добавьте перец горошком.
Обжарьте свеклу с уксусом и добавьте в борщ. Добавьте капусту, зелень и чеснок. Доведите борщ до кипения, посолите и дайте настояться. Подогрейте воду с молоком и сахаром, растворите в них дрожжи и оставьте на 15−20 минут.
Добавьте яйцо, муку, соль, замесите тесто. Вмешайте масло, оставьте тесто подходить на 1−1,5 часа. Сформируйте пампушки, оставьте на 30−40 минут, затем выпекайте при 180°C (с конвекцией) 30−35 минут.
"Мастер Шеф" Глинская добавила, в конце смешайте мелко нарезанный укроп с растительным маслом, чесноком и солью. Смажьте пампушки горячими, накройте пленкой на 15 минут.
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