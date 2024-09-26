Такой борщ будет не только сытным и ароматным, он еще и приятно удивит всех за столом, особенно в сочетании с домашними пампушками.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала подробный рецепт того, как сделать идеальный борщ с пампушками.

Ингредиенты для борща:

Вода — 5 л

Мясо (курица, петух, телятина или индейка) — 700−1000 г

Лук — 200 г

Морковь — 200 г

Болгарский перец — 300 г

Свекла — 200 г

Картофель — 400 г

Капуста белокочанная — 700−800 г

Помидоры — 300 г

Чеснок — 2−3 зубчика

Уксус — 20 мл

Соль, перец горошком, укроп, петрушка, растительное масло (для жарки)

Ингредиенты для пампушек:

Молоко — 150 мл

Вода — 150 мл

Свежие дрожжи — 20 г

Сахар — 10 г

Яйцо — 50 г

Мука — 450 г

Соль — 5 г

Растительное масло — 30 г

Чесночная намазка:

Укроп

Чеснок

Растительное масло

Соль

Приготовление борща:

Поставьте мясо вариться на среднем огне, снимая шум с бульона. Добавьте очищенные морковь и лук, варите 1 час. Запеките болгарский перец и помидоры при 200°C, затем очистите и нарежьте мякоть, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Подготовьте овощи: нарежьте картофель и лук кубиками, морковь и свеклу соломкой, нашинкуйте капусту.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее нарежьте мелко укроп, петрушку и чеснок. Достаньте мясо из бульона, добавьте картофель и жареные лук, морковь, помидоры и перец. Верните разобранное мясо в бульон, добавьте перец горошком.

Обжарьте свеклу с уксусом и добавьте в борщ. Добавьте капусту, зелень и чеснок. Доведите борщ до кипения, посолите и дайте настояться. Подогрейте воду с молоком и сахаром, растворите в них дрожжи и оставьте на 15−20 минут.

Добавьте яйцо, муку, соль, замесите тесто. Вмешайте масло, оставьте тесто подходить на 1−1,5 часа. Сформируйте пампушки, оставьте на 30−40 минут, затем выпекайте при 180°C (с конвекцией) 30−35 минут.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, в конце смешайте мелко нарезанный укроп с растительным маслом, чесноком и солью. Смажьте пампушки горячими, накройте пленкой на 15 минут.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.