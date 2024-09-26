Этот пирог готовится просто и станет отличным дополнением к любому чаепитию.
Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт бананового пирога с карамелью, который отличается насыщенным вкусом.
Ингредиенты для пирога:
- Бананы — 300 г
- Тростниковый (коричневый) сахар — 100 г (4 ст. л. с горкой)
- Сливочное масло (82%) — 100 г
- Молоко — 80 мл (5 ст. л. + 1 ч. л.)
- Яйца — 100 г (2 шт.)
- Мука — 200 г (6,5 ст. л. с горкой)
- Разрыхлитель — 6 г (2 ч. л. без горки)
- Соль — 1 г (1/5 ч. л.)
- Ванильный сахар
Ингредиенты для карамельного соуса:
- Сахар — 100 г (4 ст. л. с горкой)
- Ваниль или ванильный сахар
- Сливки (30−35%) — 220 мл
- Соль — 2 г (2/5 ч. л.)
- Сливочное масло (82%) — 30 г
Приготовление:
Используйте очень спелые бананы. Разомните их вилкой в пюре с небольшими кусочками, советует "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте тростниковый и ванильный сахар. Перемешайте.
Введите яйца, молоко и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте. Смешайтк муку, разрыхлитель и соль, добавьте к банановой массе. Перемешайте венчиком до однородности.
Подготовьте прямоугольную форму, смажьте маслом и выложите пергамент на дно. Вылейте тесто и разровняйте, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Выпекайте при 180°C с конвекцией 30−35 минут. На медленном огне растопите сахар до золотистой карамели. Подогрейте сливки.
Медленно введите сливки в карамель, помешивая лопаткой. Добавьте соль и сливочное масло, перемешайте, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.
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