Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как побаловать себя осенью действительно вкусным десертом.

Этот пирог готовится просто и станет отличным дополнением к любому чаепитию.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт бананового пирога с карамелью, который отличается насыщенным вкусом.

Ингредиенты для пирога:

Бананы — 300 г

Тростниковый (коричневый) сахар — 100 г (4 ст. л. с горкой)

Сливочное масло (82%) — 100 г

Молоко — 80 мл (5 ст. л. + 1 ч. л.)

Яйца — 100 г (2 шт.)

Мука — 200 г (6,5 ст. л. с горкой)

Разрыхлитель — 6 г (2 ч. л. без горки)

Соль — 1 г (1/5 ч. л.)

Ванильный сахар

Ингредиенты для карамельного соуса:

Сахар — 100 г (4 ст. л. с горкой)

Ваниль или ванильный сахар

Сливки (30−35%) — 220 мл

Соль — 2 г (2/5 ч. л.)

Сливочное масло (82%) — 30 г

Приготовление:

Используйте очень спелые бананы. Разомните их вилкой в пюре с небольшими кусочками, советует "Мастер Шеф" Глинская. Добавьте тростниковый и ванильный сахар. Перемешайте.

Введите яйца, молоко и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте. Смешайтк муку, разрыхлитель и соль, добавьте к банановой массе. Перемешайте венчиком до однородности.

Подготовьте прямоугольную форму, смажьте маслом и выложите пергамент на дно. Вылейте тесто и разровняйте, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Выпекайте при 180°C с конвекцией 30−35 минут. На медленном огне растопите сахар до золотистой карамели. Подогрейте сливки.

Медленно введите сливки в карамель, помешивая лопаткой. Добавьте соль и сливочное масло, перемешайте, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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