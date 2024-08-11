Одна из таких ситуаций – зависание телефона при включении на логотипе. Это может напугать многих пользователей, но не всегда означает, что устройство сломалось или требует ремонта. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно. Давайте рассмотрим, почему Xiaomi зависает на заставке и как это исправить.
Причины зависания телефона Xiaomi
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Механическое повреждение: Падение или попадание воды могут привести к зависанию телефона. Даже если внешних повреждений нет, внутренние компоненты могли пострадать.
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Вирусы: Android-смартфоны стали устойчивее к вредоносным программам, но все еще можно случайно установить вирусное приложение.
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Удаление системного файла: Пользователи с root-доступом могут случайно удалить важный системный файл, что приведет к сбоям.
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Неправильная перепрошивка: Ошибки при перепрошивке, такие как выбор неверной версии прошивки или разрядка устройства во время процесса, могут вызвать проблемы с загрузкой.
Восстановление системы Xiaomi
Первый шаг – попробовать сброс до заводских настроек.
- Выключите телефон на минуту.
- Зажмите кнопку питания и увеличения громкости.
- После появления логотипа отпустите кнопку громкости.
- Выберите «Wipe Data», затем «Wipe All Data» с помощью физических кнопок.
- Нажмите «Reboot».
После этого смартфон должен перезагрузиться, и операционная система вернется к заводским настройкам.
Сброс до заводских настроек
Можно попробовать другой способ сброса до заводских настроек.
- Удерживайте кнопку питания и клавишу увеличения громкости.
- В меню выберите «Очистка» (Wipe).
- Выберите «Выборочная очистка», отметьте «Data», «ART Cache», «Память устройства» и «Cache».
- Подтвердите действие свайпом вправо.
- Вернитесь в предыдущее меню и нажмите «Reboot».
Перепрошивка через Fastboot
Если предыдущие методы не помогли, можно попробовать перепрошить телефон через режим Fastboot.
- Убедитесь, что загрузчик устройства разблокирован. Скачайте необходимую прошивку и программу MiFlash.
- Выберите путь к файлу прошивки и нажмите Refresh.
Выберите «Save user data» для сохранения данных.
- Переведите смартфон в режим Fastboot: зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения на 5-7 секунд.
- Подключите смартфон к компьютеру и в программе MiFlash нажмите «Flash».
Прошивка займет несколько минут. Не отключайте устройство от компьютера до завершения процесса.
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