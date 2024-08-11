Смартфоны Xiaomi уже давно зарекомендовали себя как надежные устройства с современным оборудованием и удобной оболочкой, однако, как и любая техника, они могут столкнуться с проблемами.

Одна из таких ситуаций – зависание телефона при включении на логотипе. Это может напугать многих пользователей, но не всегда означает, что устройство сломалось или требует ремонта. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно. Давайте рассмотрим, почему Xiaomi зависает на заставке и как это исправить.

Причины зависания телефона Xiaomi

Механическое повреждение: Падение или попадание воды могут привести к зависанию телефона. Даже если внешних повреждений нет, внутренние компоненты могли пострадать. Вирусы: Android-смартфоны стали устойчивее к вредоносным программам, но все еще можно случайно установить вирусное приложение. Удаление системного файла: Пользователи с root-доступом могут случайно удалить важный системный файл, что приведет к сбоям. Неправильная перепрошивка: Ошибки при перепрошивке, такие как выбор неверной версии прошивки или разрядка устройства во время процесса, могут вызвать проблемы с загрузкой.

Восстановление системы Xiaomi

Первый шаг – попробовать сброс до заводских настроек.

Выключите телефон на минуту. Зажмите кнопку питания и увеличения громкости. После появления логотипа отпустите кнопку громкости. Выберите «Wipe Data», затем «Wipe All Data» с помощью физических кнопок. Нажмите «Reboot».

После этого смартфон должен перезагрузиться, и операционная система вернется к заводским настройкам.

Сброс до заводских настроек

Можно попробовать другой способ сброса до заводских настроек.

Удерживайте кнопку питания и клавишу увеличения громкости. В меню выберите «Очистка» (Wipe). Выберите «Выборочная очистка», отметьте «Data», «ART Cache», «Память устройства» и «Cache». Подтвердите действие свайпом вправо. Вернитесь в предыдущее меню и нажмите «Reboot».

Перепрошивка через Fastboot

Если предыдущие методы не помогли, можно попробовать перепрошить телефон через режим Fastboot.

Убедитесь, что загрузчик устройства разблокирован. Скачайте необходимую прошивку и программу MiFlash. Выберите путь к файлу прошивки и нажмите Refresh.

Выберите «Save user data» для сохранения данных.

Переведите смартфон в режим Fastboot: зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения на 5-7 секунд. Подключите смартфон к компьютеру и в программе MiFlash нажмите «Flash».

Прошивка займет несколько минут. Не отключайте устройство от компьютера до завершения процесса.

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