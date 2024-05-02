Програмісти розповіли про важливі налаштування та лайфхаки, які допоможуть прискорити ваш телефон на Android.

Хоча ваш телефон Android зазвичай оновлюється автоматично, ви можете прискорити процес, оновивши його вручну, як тільки оновлення стане доступним.

Ви можете легко перевірити, чи є у вас якісь системні оновлення, доступні для завантаження, хоча це залежить від вашого пристрою.

Щоб перевірити версію Android, перейдіть до «Параметри», «Про телефон» та «Версія Android».

Щоб оновити Android, перейдіть до "Налаштування", "Система", потім "Оновлення системи". Натисніть «Завантажити та інсталювати».

Якщо ваш телефон не підтримує оновлення, ви не побачите доступне оновлення. Виправлення неполадок під час оновлення.

Звільніть сховище, щоб прискорити телефон Android. Якщо ви отримали повідомлення про те, що недостатньо місця, вам необхідно звільнити місце на вашому пристрої Android.

Видаліть програми, які не використовуються, вилучивши їх у магазині Google Play.

Очистіть кеш програм, вибравши «Параметри» → «Пам'ять та USB» → «Кешовані дані».

Перезавантажте телефон Android, щоб прискорити його. Ви можете виконати стандартний перезапуск або примусове завершення роботи.

Щоб виконати стандартний перезапуск, натисніть та утримуйте кнопку живлення.

Щоб примусове вимкнення, натисніть та утримуйте кнопку живлення та кнопку зменшення гучності. Екран згасне приблизно за п'ять секунд.

Натисніть кнопку живлення, щоб знову увімкнути його.

Повторіть спробу оновлення телефону. Якщо завантаження оновлення розпочалося, але не завершилося, пристрій повторить спробу протягом наступних кількох днів.

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