Програмисты рассказали о важных настройках и лайфхаках, которые помогут ускорить ваш телефон на Android.

Хотя ваш телефон Android обычно обновляется автоматически, вы можете ускорить процесс, обновив его вручную, как только обновление станет доступно.

Вы можете легко проверить, есть ли у вас какие-либо системные обновления, доступные для загрузки, хотя это зависит от вашего устройства.

Чтобы проверить версию Android, перейдите в «Настройки», «О телефоне», затем «Версия Android».

Чтобы обновить Android, перейдите в «Настройки», «Система», затем «Обновления системы». Нажмите «Загрузить и установить».

Если ваш телефон не поддерживает новейшее обновление, вы не увидите доступное обновление. Устранение неполадок при обновлении.

Освободите хранилище, чтобы ускорить телефон Android. Если вы получили уведомление о том, что недостаточно места , вам необходимо освободить место на вашем устройстве Android.

Удалите неиспользуемые приложения, удалив их в магазине Google Play.

Очистите кэш приложений, выбрав «Настройки» → «Память и USB» → «Кэшированные данные».

Перезагрузите свой телефон Android, чтобы ускорить его. Вы можете выполнить стандартный перезапуск или принудительное завершение работы.

Чтобы выполнить стандартный перезапуск, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Чтобы выполнить принудительное выключение, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Экран погаснет примерно через пять секунд.

Нажмите кнопку питания, чтобы снова включить его.

Повторите попытку обновления телефона. Если загрузка обновления началась, но не завершилась, ваше устройство повторит попытку в течение следующих нескольких дней.

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