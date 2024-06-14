Знаменитый крабовый салат не перестает меняться, ведь с его ингредиентами можно экспериментировать, добавляя и заменяя их.

Также крабовый салат можно приготовить не просто, соединив все ингредиенты в одной тарелке, а выложив слоями. Благодаря этому простому приему крабовый салат будет смотреться очень по-праздничному.

Таким рецептом крабового салата, віложенного слоями и с новыми ингредиентами – помидором и морковью по-корейски, и поделилась автор фудблога «Anny cooking».

«Свежий крабовый салат. Новая версия классического салата», – отмечала кулинар на своей странице в Инстаграм.

Итак, для приготовления этого варианта крабового салата понадобятся следующие ингредиенты: отварные яйца – 2, коктейльные томаты – 4-5, огурец – 1 шт., корейская морковь – 100 г, крабовые палочки – 150 г, консервированная кукуруза – 1/2 банки, майонез – 2 ст.л., соль по желанию.

Крабовый салат по-новому.

«Салат можно выложить слоями, как я, или сразу перемешать», – предлагала фудблогер.

Крабовые палочки нарезаем тоненькими полосочками. Также полосочками режем огурец. Яйца и помидоры режем кусочками.

Теперь формируем салат – крабовые палочки, затем майонез и далее выкладываем яйца. Теперь добавляем морковь по-корейски и снова майонез.

Крабовый салат по-новому.

Следующие слои крабового салата – огурец, помидор и консервированная кукуруза.

Вот и все, крабовый салат по-новому можно подавать к столу!

«Готовила этот салат. Мега вкусно! Спасибо за отличный рецепт»,

"Вау!" , - комментировали рецепт крабового подписчика на кулинарную страницу.

Последние новости Украины:

Вкусный салат с баклажаном и курицей: оригинальный рецепт.

Как приготовить закуску из кабачков по-новому: рецепт, в котором ничего лишнего.

Салат с тунцом: повар рассказал, как приготовить фантастическое блюдо.