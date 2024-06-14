Также крабовый салат можно приготовить не просто, соединив все ингредиенты в одной тарелке, а выложив слоями. Благодаря этому простому приему крабовый салат будет смотреться очень по-праздничному.
Таким рецептом крабового салата, віложенного слоями и с новыми ингредиентами – помидором и морковью по-корейски, и поделилась автор фудблога «Anny cooking».
«Свежий крабовый салат. Новая версия классического салата», – отмечала кулинар на своей странице в Инстаграм.
Итак, для приготовления этого варианта крабового салата понадобятся следующие ингредиенты: отварные яйца – 2, коктейльные томаты – 4-5, огурец – 1 шт., корейская морковь – 100 г, крабовые палочки – 150 г, консервированная кукуруза – 1/2 банки, майонез – 2 ст.л., соль по желанию.
Крабовый салат по-новому.
«Салат можно выложить слоями, как я, или сразу перемешать», – предлагала фудблогер.
Крабовые палочки нарезаем тоненькими полосочками. Также полосочками режем огурец. Яйца и помидоры режем кусочками.
Теперь формируем салат – крабовые палочки, затем майонез и далее выкладываем яйца. Теперь добавляем морковь по-корейски и снова майонез.
Крабовый салат по-новому.
Следующие слои крабового салата – огурец, помидор и консервированная кукуруза.
Вот и все, крабовый салат по-новому можно подавать к столу!
«Готовила этот салат. Мега вкусно! Спасибо за отличный рецепт»,
"Вау!" , - комментировали рецепт крабового подписчика на кулинарную страницу.
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