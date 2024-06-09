В теплу літню пору закуски з кабачків користуються особливою популярністю – вони низькокалорійні, просто і швидко готуються, чудово доповнюють інші страви.

Рецептів закусок з кабачків існує величезна кількість, нагадує Politeka.net. Їх смажать у яйці і борошні, запікають, загортають рулетиками, додають начинку.

Також закуску з кабачків можна приготувати по-азійськи. Рецептом поділилася фудблогерка «Vita Vorotniuk».

Інгредієнти потрібні такі: кабачки - 2 шт (500 гр), Соєвий соус - 50 мл, часник – зубчик, крохмаль - 1 ст.л, олія, кріп, паприка, кунжут.

Хід приготування закуски з кабачків ну дуже простий.

Рецепт закуски з кабачків.

Крок перший – ріжемо кабачки брусочками, обсмажуємо на сильному вогні 5 хвилин до золотавого кольору. Тепер додаємо крохмаль та перемішуємо. Обсмажуємо кабачки ще близкьо однієї хвилини.



«До соєвого додаємо натертий зубчик часнику. Виліваємо соус до кабачків. Тушкуємо на маленькому вогні 4 хв. Вимикаємо», - розповіла Вікторія хід приготування закуски з кабачків по-азійськи.

Рецепт закуски з кабачків.

Рецепт закуски з кабачків.

Додаємо до кабачків паприку, кріп та кунжут.

«Страву краще куштувати холодною», - порадила авторка блогу з рецептами.

Нагадаємо, що кабачки дуже корисні – вони містять натрій, кальцій, магній, фосфор, мідь і залізо, набір органічних кислот, вітаміни С, В1, В2. В 100 г свіжих кабачків всього лише 27 ккал. Кабачки відмінно засвоюються і підходить для найрізноманітніших дієт, в тому числі й для схуднення.

Рецепт закуски з кабачків.

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