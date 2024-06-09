В летнее время закуски из кабачков пользуются особой популярностью – они низкокалорийные, просто и быстро готовятся, прекрасно дополняют другие блюда.

Рецептов закусок из кабачков существует огромное количество, напоминает Politeka.net.

Их жарят в яйце и муке, запекают, заворачивают рулетиками, добавляют начинку.

Также закуску из кабачков можно приготовить по-азиатски. Рецептом поделилась фудблогер «Vita Vorotniuk».

Ингредиенты нужны следующие: кабачки – 2 шт (500 гр), соевый соус – 50 мл, чеснок – зубчик, крахмал – 1 ст.л, масло, укроп, паприка, кунжут.

Ход приготовления закуски из кабачков ну очень простой.

Рецепт закуски из кабачков.

Шаг первый – режем кабачки брусочками, обжариваем на сильном огне 5 минут до золотистого цвета. Теперь добавляем крахмал и перемешиваем. Обжариваем кабачки еще около одной минуты.



«К соевому добавляем натертый зубчик чеснока. Выливаем соус в кабачки. Тушим на маленьком огне 4 мин. Выключаем», - рассказала Виктория ход приготовления закуски из кабачков по-азиатски.

Рецепт закуски из кабачков.

Рецепт закуски из кабачков.

Добавляем к кабачкам паприку, укроп и кунжут.

«Блюдо лучше есть холодным», - посоветовала автор блога с рецептами.

Напомним, что кабачки очень полезные – они содержат натрий, кальций, магний, фосфор, медь и железо, набор органических кислот, витамины С, В1, В2. В 100 г свежих кабачков всего-навсего 27 ккал. Кабачки отлично усваиваются и подходят для самых разнообразных диет, в том числе и для похудения.

Рецепт закуски из кабачков.

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