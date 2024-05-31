У спекотні дні, коли хочеться чогось освіжаючого та прохолодного в нагоді може стати цей рецепт літнього супу, яким поділився ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко.

І це зовсім не окрошка.

Цей літній суп, варіантом якого поділився переможець «Мастер Шеф» Євген Клопотенко, можна порівняти з гаспачо.

З холодним супом із протертих помідорів, а також огірків, оливкової олії й прянощів.

Рецепт оригінальної страви з кабачків від Клопотенка.

Але замість помідорів Клопотенко радить використати кабачки.

«Варити нічого не треба. Навіть кабачки, вони народжуються вже готовими, якшо що. От прямо зараз дістаньте їх з холодильника, відкусіть та все усвідомте», - радив Євген Клопотенко на своїй сторінці в Інстаграм.

Отже, приготування такого охолоджуючого супу неймовірно просте. Кабачки і огірки необхадно порізати, часник почистити. Викладаємо ці інгредієнти до блендера, додаємо оливкову олію, м’яту, лимон сіль та перець.

«Трохи льоду у тарілку. Суп готовий. Єп, так можна було. Такий ото типу гаспачо, охолоджує мозок та нерви», - жартував Клопотенко.

Рецепт оригінальної страви з кабачків від Клопотенка.

Рецепт оригінальної страви з кабачків від Клопотенка.

Підписники на сторінку Клопотенка, коментуючи цей рецепт страви із кабачків, зізнавалися, що дуже задоволені:

«Приготувала! Чоловік, який в принципі не їсть крем-супи, був у захваті. А від мене окрема подяка молодої матусі, в якої на приготування їжі є від сили хвилин 20 на день»,

«Приготувала! Рекомендую!»,

«Дуже смачно! Ну дуже!»,

«До останнього переживала, що будемо сім’єю чергувати біля вбиральні, але все ок. Смак дуже не звичний, але дійсно освіжає»,

«Євгене, це неперевершено! Обожнюю такі прості холодні літні супи. Дуже вам дякую!».

Рецепт оригінальної страви з кабачків від Клопотенка.

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