В жаркие дни, когда хочется чего-нибудь освежающего и прохладного, как раз пригодится этот рецепт летнего супа, которым поделился ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.

И это совсем не окрошка.

Этот летний суп, вариантом которого поделился победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко, можна сравнить с гаспачо.

С холодным супом из протертых помидоров, огурцов, оливкового масла и пряностей.

Рецепт оригинального блюда из кабачков от Клопотенко.

Но вместо томатов Клопотенко советует использовать кабачки.

«Варить ничего не нужно. Даже кабачки, они рождаются уже готовыми, если что. Вот прямо сейчас достаньте их из холодильника, откусите и все осознайте», - советовал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Итак, приготовление такого охлаждающего супа невероятно простое. Кабачки и огурцы нужно порезать, чеснок почистить. Выкладываем эти ингредиенты в блендер, добавляем оливковое масло, мяту, лимон соль и перец.

«Немного льда в тарелку. Суп готов. Еп, так можно было. Такой типа гаспачо, охлаждает мозг и нервы», - шутил Клопотенко.

Рецепт оригинального блюда из кабачков от Клопотенко.

Рецепт оригинального блюда из кабачков от Клопотенко.

Подписчики на страницу Клопотенко, комментируя этот рецепт блюда из кабачков, признавались, что очень довольны:

«Приготовила! Муж, который в принципе не ест крем-супы, был в восторге. А от меня отдельная благодарность молодой мамочки, у которой на приготовление еды есть от силы минут 20 в день»,

«Приготовила! Рекомендую!»,

«Очень вкусно! Ну очень!»,

«До последнего переживала, что будем семьей дежурить возле туалета, но все ок. Вкус очень непривычный, но действительно освежает»,

«Евгений, это непревзойденно! Обожаю такие простые холодные летние супы. Благодарю вас!».

Рецепт оригинального блюда из кабачков от Клопотенко.

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