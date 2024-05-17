Ресторатор Євген Клопотенко звзнався, що рецепти любить такі, щоб готувати було просто, а їсти цікаво.
«Як тут: 10 хвилин і аестетік вечеря готова», - прокоментував Клопотпенко свою нову страву на вечерю.
Отже, інгредієнти потрібні такі: Хліб для брускет, сир фета, оливкова олія 1 ст.л, вишня свіжа або слабоморожена 100 г, мʼята 2 гілочки, чебрець 2 гілочки.
Хід приготування вечері за рецептом Євгена Клопотенка наступний: сир з чебрецем і олією запекти в духовці при температурі 200 протягом 7 хвилин.
«На підсушені скибочки хліба намастили вишню і м’яту зверху додати», - коротко прокоментував Клопотенко.
Доповнити таку вечерю можна ще салатом. Для цього потрібні: свіжий шпинат 150 г, буряк 1шт, лимонний сік 1 ч.л, олія ароматна 50 мл, сіль і перець за смаком.
Буряк слід потерти, додати у миску олію, сіль і спеції, а також сік лимону. Шпинат промити, порвати і викласти на тарілку. Зверху викладаємо потертий буряк.
Клопотенко також уточнив, що буряк для цього салату повинен бути сирим.
«Тут все, що я люблю»,
«Бомбезно!»,
«Смакота».
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