Відомий ресторатор, шеф-кухар і переможець «Мастер Шеф 5» Євген Клопотенко поділився новою ідеєю вечері, приготувати яку можна достатньо швидко.

Ресторатор Євген Клопотенко звзнався, що рецепти любить такі, щоб готувати було просто, а їсти цікаво.

«Як тут: 10 хвилин і аестетік вечеря готова», - прокоментував Клопотпенко свою нову страву на вечерю.

Отже, інгредієнти потрібні такі: Хліб для брускет, сир фета, оливкова олія 1 ст.л, вишня свіжа або слабоморожена 100 г, мʼята 2 гілочки, чебрець 2 гілочки.

Хід приготування вечері за рецептом Євгена Клопотенка наступний: сир з чебрецем і олією запекти в духовці при температурі 200 протягом 7 хвилин.

«На підсушені скибочки хліба намастили вишню і м’яту зверху додати», - коротко прокоментував Клопотенко.

Доповнити таку вечерю можна ще салатом. Для цього потрібні: свіжий шпинат 150 г, буряк 1шт, лимонний сік 1 ч.л, олія ароматна 50 мл, сіль і перець за смаком.

Буряк слід потерти, додати у миску олію, сіль і спеції, а також сік лимону. Шпинат промити, порвати і викласти на тарілку. Зверху викладаємо потертий буряк.

Клопотенко також уточнив, що буряк для цього салату повинен бути сирим.

«Тут все, що я люблю»,

«Бомбезно!»,

«Смакота».

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