Известный ресторатор, шеф-повар и победитель «Мастер Шеф 5» Евгений Клопотенко поделился новой идеей ужина, приготовить который можно достаточно быстро.

Ресторатор Евгений Клопотенко признался, что рецепты любит такие, чтобы готовить было просто, а есть интересно.

«Как здесь: 10 минут и аэстетик ужин готов», – прокомментировал Клопотпенко свое новое блюдо на ужин.

Итак, ингредиенты нужны: Хлеб для брускет, сыр фета, оливковое масло 1 ст.л, вишня свежая или слабомороженая 100 г, мята 2 веточки, чабрец 2 веточки.

Ход приготовления ужина по рецепту Евгения Клопотенко следующий: сыр с тимьяном и маслом запечь в духовке при температуре 200 в течение 7 минут.

"На подсушенные ломтики хлеба смазали вишню и мяту сверху добавить", - коротко прокомментировал Клопотенко.

Дополнить такой ужин можно еще салатом. Для этого требуются: свежий шпинат 150 г, буряк 1шт, лимонный сок 1 ч.л, масло ароматное 50 мл, соль и перец по вкусу.

Буряк следует потереть, добавить в миску растительное масло, соль и специи, а также сок лимона. Шпинат промыть, порвать и выложить на тарелку. Сверху выкладываем потертую свеклу.

Клопотенко также уточнил, что свекла для этого салата должна быть сырой.

«Здесь все, что я люблю»,

«Бомбезно!»,

«Вкуснятина».

Последние новости Украины:

Душистые деруны по-новому: Клопотенко поделился секретом, как улучшить любимое блюдо.

Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками: съедят за минуту.

Это не просто омлет: звезда "Мастер Шеф" дала безупречный рецепт завтрака.