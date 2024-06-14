Паутинный клещ – крохотный вредитель, способный причинить большой вред, как комнатным растениям, так и овощам в огороде, например, огурцам, баклажанам, помидорам и т.д.

Питаются паутинные клещи содержимым клеток растений.

Обычно паутинный клещ поселяется на оборотной стороне листа и очень быстро размножается. Клещи могут попасть на участок перелетая, на паутине, а первыми признаками опасности является изменение цвета листьев.

Так, листочки, пораженные паутинным клещом, изменяют цвет, появляются желтые точки.

Листья опадают, а клещи захватывают все растение, которое, как следствие, погибает.

Как бороться с паутинным клещом.

Главная причина появления паутинных клещей на растениях – это сухой воздух. Поэтому лучшая профилактическая мера против этого вредителя - опрыскивание растений в засушливую погоду. Опрыскивать водой в засушливую погоду необходимо как комнатные растения, так и садовые и огородные.

«Однако эта процедура эффективна только как профилактика, но если паутинный клещ на растениях уже поселился, нужно принимать совсем другие меры», - отмечают в Главном управлении Госпродпотребслужбы Полтавщины.

Среди методов борьбы с паутинным клещом используются средства, которые продаются в специализированных магазинах и растворы, что можно сделать самому.

«Для борьбы с паутинным клещом существует широкий выбор народных средств – отваров и настоев растений, обладающих инсектицидными свойствами и применяемых для опрыскивания», – говорят специалисты.

Один из них - раствор из ромашки. Для этого 1 кг измельченной сухой или 3 кг свежей лекарственной ромашки надо залить 10 л воды температуры 60-70 ºC, настаивать в течение 12 часов, процедить, разбавить водой в 2-3 раза и добавить от 10 до 40 г жидкого мыла.

Как бороться с паутинным клещом.

Также для борьбы с паутинным клещом используется чеснок. Для этого 500 г чеснока нужно измельчить, а потом залить 3 л воды. Настаивать раствор следует 5 дней в теплом темном месте, затем процедить. Для обработки растений от паутинных клещей 60 г настой разводят в 10 л воды и добавляют 50 г мыла.

Мыло, стиральный порошок (4-5 г на 1 л воды) или жидкое моющее средство добавляют в настой перед проведением процедуры.

Еще одно народное средство против паутинного клеща – 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 4-5 дней, процеживают и обрабатывают растения трижды через каждые 5 дней.

Однако следует помнить, что народные средства от паутинного клеща следует чередовать. Кроме того, обработку растений проводят в вечернее время как профилактическое мероприятие или при небольшом количестве клещей.

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