Колорадський жук залишається одним з найнебезпечніших і ненажерливих шкідників, але серед ефективних методів боротьби з ним є не тількі хімічні засоби.

Лише протягом одного літа самка колорадського жука здатна дати три покоління, що становить 80 млн. особин, які можуть знищити десятки тисяч кущів картоплі. В небезпеці і урожай помідорів, баклажанів та солодкого перцю.

Чим вища температура повітря, тим активніший колорадський жук.

За словами спеціалістів, на початку липня з відкладених яєць вилуплюються личинки, які перелазять із нижнього листя на верхівки стебел, до бутонів і квіток картоплі. Для того, щоб врятувати врожай від колорадського жука використовують хімічні препарати.

Але серед методів боротьби є й інші ефективні засоби – без хімії.

Як врятувати врожай від колорадського жука.

Один з них – це настій полину. Для приготування суміші необхідно порубати 5-6 гілочок полину і залити їх відром окропу. Залишити на ніч. Потім процідити і обприскати заражені рослини.

Але експерти застерігають – цей засіб не варто застосовувати надто часто, адже він може гальмувати розвиток овочевих культур.

Ще один ефективний метод боротьби з колорадським жуком - припудрювання кущів картоплі, а також помідорів і баклажанів золою. Найбільш згубною вважається березова, але гарних результатів можна досягти і за допомогою будь-яких інших. Розрахунок – 10 кг золи на 1 сотку. Рекомендується робити це вранці, поки листя ще вологе від роси, або після дощу.

Через 1-2 доби гинуть і личинки колорадського жука, і дорослі.

Як врятувати врожай від колорадського жука.

Також серед методів боротьби з колорадським жуком - припудрювання кукурудзяним борошном. Розбухаючи в шлунку жука, кукурудзяна мука викликає його загибель.

Припудрювання кукурудзяним борошном роблять листу, вологому від роси.

Зазначимо, що методи боротьби, ані хімічні, ані біологічні, з колорадським жуком не діють на яйцекладки шкідника.

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