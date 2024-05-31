Лише протягом одного літа самка колорадського жука здатна дати три покоління, що становить 80 млн. особин, які можуть знищити десятки тисяч кущів картоплі. В небезпеці і урожай помідорів, баклажанів та солодкого перцю.
Чим вища температура повітря, тим активніший колорадський жук.
За словами спеціалістів, на початку липня з відкладених яєць вилуплюються личинки, які перелазять із нижнього листя на верхівки стебел, до бутонів і квіток картоплі. Для того, щоб врятувати врожай від колорадського жука використовують хімічні препарати.
Але серед методів боротьби є й інші ефективні засоби – без хімії.
Як врятувати врожай від колорадського жука.
Один з них – це настій полину. Для приготування суміші необхідно порубати 5-6 гілочок полину і залити їх відром окропу. Залишити на ніч. Потім процідити і обприскати заражені рослини.
Але експерти застерігають – цей засіб не варто застосовувати надто часто, адже він може гальмувати розвиток овочевих культур.
Ще один ефективний метод боротьби з колорадським жуком - припудрювання кущів картоплі, а також помідорів і баклажанів золою. Найбільш згубною вважається березова, але гарних результатів можна досягти і за допомогою будь-яких інших. Розрахунок – 10 кг золи на 1 сотку. Рекомендується робити це вранці, поки листя ще вологе від роси, або після дощу.
Через 1-2 доби гинуть і личинки колорадського жука, і дорослі.
Як врятувати врожай від колорадського жука.
Також серед методів боротьби з колорадським жуком - припудрювання кукурудзяним борошном. Розбухаючи в шлунку жука, кукурудзяна мука викликає його загибель.
Припудрювання кукурудзяним борошном роблять листу, вологому від роси.
Зазначимо, що методи боротьби, ані хімічні, ані біологічні, з колорадським жуком не діють на яйцекладки шкідника.
Останні новини України:
Урожай огірків буде ще більшим - що можна посадити поруч.
Як позбутися колорадського жука на городі.
Як захистити картоплю від шкідників: корисні хитрощів від городників.