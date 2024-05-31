Колорадский жук остается одним из самых опасных и прожорливых вредителей, но среди эффективных методов борьбы с ним есть не только химические средства.

Лишь в течение одного лета самка колорадского жука способна дать три поколения, что составляет 80 млн. особей, которые могут уничтожить десятки тысяч кустов картофеля. В опасности и урожай помидоров, баклажанов и сладкого перца.

Чем выше температура воздуха, тем активнее колорадский жук.

По словам специалистов, в начале июля из отложенных яиц вылупляются личинки, которые перелезают с нижних листьев на верхушки стеблей, к бутонам и цветкам картофеля. Для того чтобы спасти урожай от колорадского жука используют химические препараты.

Но среди методов борьбы есть и другие эффективные средства – без химии.

Как спасти урожай от колорадского жука.

Один из них – это настой полыни. Для приготовления смеси необходимо порубить 5-6 веточек полыни и залить их ведром кипятка. Оставить на ночь. Затем процедить и опрыскать зараженные растения.

Но эксперты предостерегают – это средство не следует применять слишком часто, ведь оно может тормозить развитие овощных культур.

Еще один эффективный метод борьбы с колорадским жуком – припудривание кустов картофеля, а также помидоров и баклажанов золой. Наиболее губительной считается березовая, но хороших результатов можно достичь и с помощью любой другой. Расчет – 10 кг золы на 1 сотку. Рекомендуется делать это утром, пока листья еще влажные от росы или после дождя.

Через 1-2 дня погибают и личинки колорадского жука, и взрослые.

Как спасти урожай от колорадского жука.

Также среди методов борьбы с колорадским жуком – припудривание кукурузной мукой. Разбухая в желудке жука, кукурузная мука вызывает его гибель.

Припудривание кукурузной мукой производят листья, влажные от росы.

Отметим, что методы борьбы, ни химические, ни биологические, с колорадским жуком не действуют на яйцекладки вредителя.

Последние новости Украины:

Урожай огурцов будет еще больше – что можно посадить рядом.

Как избавиться от колорадского жука на огороде.

Как защитить картофель от вредителей: полезные хитрости от огородников.