Формирование помидоров происходит по-разному, хотя на выбор типа формовки влияет много факторов.

Об этом сообщили в youtube-канале "Життя бентежне".

Формирование помидоров должно иметь некую цель, например предотвращение загущения рассады, так как привлеченные посадки имеют худшую перспективу в отношении заболеваний.

Если растения плохо проветриваются то ли в теплице, то на улице, вероятно возникновение каких-то болезней инфекционных болезней, кроме того, если очень разросся и формирует много плодов помидоров, то эти плоды обычно будут мельче, чем описано в описании сорта или гибрида.

Растения распределяются между этими томатами, они могут чаще поражаться верхушечной гнилью, потому что запаса кальция в почве или в подкормках ваших может быть не расчет на такое количество помидоров.

Кроме того, формирование помидоров и его тип зависит также от того, на каком расстоянии вы высадили растеньица, какое у вас лето, то есть какой климат и т.д.

Формировать помидоры нужно в один стебель, потому что растения в таких теплицах сажают довольно густо и сформированное растение сформировано в один стебель, что даст ранний урожай и причем плоды будут хорошие.

Следует подчеркнуть, что не обязательно формировать четко в один стебель или четко в два стебля.

Это зависит от вашей цели, можно начать формировать помидоры в один стебель, а с какого-то момента можно формировать два стебля, и формировать до окончания вегетации в два стебля, можно пустить еще немного для того, чтобы, например, не все сразу томаты созрели, а чтобы помидоры дальше и дальше плодоносили.

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