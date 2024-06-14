Из-за схожести в размере и дизайне этих монет их часто путают как обычные потребители, так и работники касс в супермаркетах.

После войны в Украине планируется введение в обращение новых монет. Национальный банк намерен заменить монеты номиналом 1 и 2 гривны на изделия с другим дизайном, сообщил замглавы Нацбанка Алексей Шабан.

Монеты номиналом 1 и 2 гривны были введены в обращение Национальным банком еще в 2018 году, заменяя бумажные купюры.

Однако с момента их введения в украинцы массово начали жаловаться на сложности с различением монет. Из-за схожести в размере и дизайне этих монет их часто путают как обычные потребители, так и работники касс в супермаркетах.

Особенно это становится актуальным, когда в кассу в супермаркете стоит очередь, и трудно тратить время на детальное рассмотрение каждой монетки.

Поэтому уже в 2021 году Национальный банк Украины решил посмотреть дизайн этих монет. Была создана рабочая группа, занявшаяся разработкой нового вида монет.

По словам представителя Нацбанка, монеты нового образца могли бы появиться в обращении даже сейчас, но из-за военных событий процесс пересмотра был временно приостановлен. Вероятно, монеты нового дизайна появятся после окончания войны.

В то же время Алексей Шабан отмечает, что изменение дизайна денег является общей практикой во всех центральных банках мира, и Национальный банк Украины не является исключением.

Относительно конкретного вида новых денег представитель Нацбанка не раскрыл деталей. Однако он добавил, что, возможно, этот вопрос будет обсуждаться с общественностью. Однако одно очевидное: после редизайна эти монеты будут выглядеть совсем по-другому.

Источник: The Page.

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