Муравьи играют важную роль в экосистеме, однако в течение огородного сезона они могут причинить значительные неудобства, сведя на нет наш тяжелый труд. Полностью избавиться от них невозможно и нецелесообразно, но контролировать их численность необходимо. О том, как это сделать, рассказывает автор в этом видео на Ютуб-канале.

По большому счету, муравьи не являются вредителями, но их присутствие на огороде может быть нежелательным. Они могут отрезать мелкие корешки растений, что приводит к высыханию растений, а некоторые даже питаются соками растений. Они также могут подгрызать молодые побеги и строить свои курганы в кустах клубники.

Уничтожить муравьев полностью невозможно из-за их большой численности, разнообразия, приспособленности, всеядности и высокоразвитой организации общественной жизни. Однако контролировать их количество можно и нужно, поскольку они являются вредителями для нашего огорода.

Среди химических препаратов от муравьев можно выделить борную кислоту, хотя она тоже не совсем безопасна. Борная кислота может скапливаться в организме и проникать через кожу, проявляя токсическое действие при длительном использовании. Синтетические препараты от рекламируемых муравьев также не являются полностью безопасными. Использовать их в доме или квартире без детей и животных можно, но в огороде они могут оказывать токсическое действие.

Чтобы сделать приманки с борной кислотой эффективными, важно соблюдать концентрацию и пропорции. Если приманка сладкая, пропорции следующие: две столовых ложки воды, одна столовая ложка сахара и 1/3 чайной ложки борной кислоты. Если мясная приманка, то это четыре столовых ложки мясного фарша и десять граммов борной кислоты.

Чтобы повысить эффективность борьбы с муравьями, можно вечером пролить их муравейники раствором борной кислоты (5 грамм борной кислоты на пол-литра воды). Это повлияет сразу на большое количество муравьев.

Если у вас есть животные, которые могут контактировать с приманками, следует положить их в контейнер с отверстиями или пластиковую бутылку. Муравьи быстро найдут путь к приманке, но она будет защищена от животных и птиц.

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