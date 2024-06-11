Навчитися вирощувати гігантські помідори нескладно, є одна хитрість для здобуття великих плодів.

Вибір правильного сорту помідорів – це лише частина завдання, щоб виростити більші помідори, серйозні конкуренти прагнуть забезпечити максимально ідеальні умови для вирощування томатів.

Отже, як виростити гігантські помідори у відкритому ґрунті?

Головний секрет вирощування великих помідорів - почніть з органічно багатого ґрунту . Виробники помідорів, які встановлюють рекорди, часто пояснюють свій успіх ґрунтом на городі.

Робота з компостом із трави, листя та гною не тільки підвищує рівень поживних речовин у ґрунті, але також покращує дренаж та балансує щільність ґрунту для отримання гігантських помідорів.

Зверніть увагу на сонце. Помідори віддають перевагу повному сонцю. Для кращого росту та плодоношення виберіть ділянку саду, де рослини томатів отримуватимуть щонайменше вісім годин прямого сонячного світла на день.

Забезпечте правильну відстань між помідорами. Скученість рослин томатів посилює конкуренцію за необхідні ресурси, що може призвести до зменшення розміру плодів. Розташовуйте саджанці на відстані не менше 60 см один від одного і 1,2 м між рядами.

Посадіть і рясно полийте помідори. При пересадці розсади в садок закопайте в землю приблизно дві третини рослини томату.

Поливайте за необхідності. Рослини помідорів найбільш продуктивні, коли вони одержують від 4-5 см дощу або додаткової води на тиждень.

Мульчуйте помідори поліетиленом чи соломою. Мульча перешкоджає проростанню бур'янів, зберігає вологість ґрунту та запобігає розбризкуванню, яке може призвести до поширення хвороб.

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