Выбор правильного сорта помидоров – это только часть задачи, чтобы вырастить более крупные помидоры, серьезные конкуренты стремятся обеспечить максимально идеальные условия для выращивания томатов.

Итак, как вырастить гигантские помидоры в открытом грунте?

Главный секрет выращивания больших помидоров - начните с органически богатой почвы. Производители помидоров, устанавливающие рекорды, часто объясняют свой успех почвой в огороде.

Работа с компостом из травы, листьев и навоза не только повышает уровень питательных веществ в почве, но также улучшает дренаж и балансирует плотность почвы для получения гигантских помидоров.

Обратите внимание на солнце. Помидоры предпочитают полное солнце. Для лучшего роста и плодоношения выберите участок сада, где растения томатов будут получать как минимум восемь часов прямого солнечного света в день.

Обеспечьте правильное расстояние между помидорами. Скученность растений томатов усиливает конкуренцию за необходимые ресурсы, что может привести к уменьшению размера плодов. Располагайте саженцы на расстоянии не менее 60 см друг от друга и 1,2 м между рядами.

Посадите и обильно полейте помидоры. При пересадке рассады в сад закопайте в землю примерно две трети растения томата.

Поливайте по мере необходимости. Растения помидоров наиболее продуктивны, когда они получают от 4–5 см дождя или дополнительной воды в неделю.

Мульчируйте помидоры полиэтиленом или соломой. Мульча препятствует прорастанию сорняков, сохраняет влажность почвы и предотвращает разбрызгивание, которое может привести к распространению болезней.

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