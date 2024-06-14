Американская валюта в очередной раз бьет рекорды, курс уже перевалил за 40 гривен за доллар и даже вплотную приблизился к 41.

За последние сутки официальный курс доллара вырос на 18 копеек. Завтра его стоимость ожидается на уровне 40,5 грн. В то же время курс евро значительно снизился, потеряв 40 копеек. Эксперты сделали прогноз, чего ждать от курса валют в ближайшие недели.

Банкирша Анна Золотько сообщила, что на середину прошлой недели курс продажи доллара на наличном рынке снизился до 40,6–40,7 гривны. Укрепление гривни на прошлой неделе было обычно нормальной коррекцией после значительного курсового рывка.

К концу недели ситуация на рынке стабилизировалась, а наличный курс установился на уровне 40,7–40,8 гривны за доллар.

По словам Золотько, на этой неделе ожидается меньшая волатильность на рынке из-за исчерпания эффекта переходной даты. Она отмечает, что в наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку в 41 гривну за доллар, но вероятность закрепления курса выше этого уровня достаточно низкая. Таким образом, курс доллара может колебаться в течение недели в пределах 40,6–41,3 гривны за доллар.

Напомним также, что Олег Пендзин подсчитал, что при нынешнем среднем курсе покупки доллара гривневые депозиты практически добились паритета с инвестициями в наличную валюту. Поэтому он советует не открывать новые депозиты в гривне, а обратить внимание на государственные ценные бумаги — гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), имеющие более высокую доходность.

Желающим заработать на нынешнем быстром росте курса доллара Александр Охрименко предлагает рискнуть: продать валюту теперь на максимуме курса, а через некоторое время купить ее дешевле. Примерно в средние июня, когда курс будет снижаться.

Источник: 24Канал.

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