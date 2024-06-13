Известный ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Хименес-Браво порадовал еще одним интересным и невероятно вкусным рецептом – на этот раз из молодого картофеля.

Хименес-Браво любит не только высокую кухню, но и блюда, которые легко и быстро можно приготовить дома.

Ресторатор нередко показывает подписчикам на свою страницу, что он готовит себе на завтрак, каким может быть его обед и какое блюдо в тот или иной день он предпочел на ужин.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

На этот раз судья «Мастер Шеф» поделился рецептом вкусного блюда из молодого картофеля.

«Ой, рецепт вкусный будет», – отметил Эктор, записывая видео на собственной кухне.

Итак, для приготовления ужина по новому рецепту Эктора Хименеса-Браво понадобятся следующие ингредиенты: молодой картофель, лисички, укроп, чеснок, лук и сливочное масло.

"И сметанка, конечно", - подчеркнул Эктор.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Сначала готовим лисички: для этого на сковороде растапливаем сливочное масло и выкладываем измельченный лук и чеснок.

Через несколько минут на сковороду выкладываем лисички. Добавляем соль и перец. Затем добавляем сметану и тушим грибы в сметанном соусе.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Туда же высыпаем измельченный укроп.

Далее отвариваем и обжариваем молодой картофель.

«Какой вкусный ужин у меня получился», - прокомментировал Хименес-Браво, выкладывая молодой картофель на тарелку и поливая его сметанным соусом с грибами.

Как вкусно приготовить молодой картофель.

Ресторатор и судья «Мастер Шеф» подчеркнул, что его счастье выглядит вот так.

«У кого тоже потекли слюнки?», – поинтересовался Эктор Хименес-Браво, обращаясь к своим подписчикам.

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