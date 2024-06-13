Хименес-Браво любит не только высокую кухню, но и блюда, которые легко и быстро можно приготовить дома.
Ресторатор нередко показывает подписчикам на свою страницу, что он готовит себе на завтрак, каким может быть его обед и какое блюдо в тот или иной день он предпочел на ужин.
Как вкусно приготовить молодой картофель.
На этот раз судья «Мастер Шеф» поделился рецептом вкусного блюда из молодого картофеля.
«Ой, рецепт вкусный будет», – отметил Эктор, записывая видео на собственной кухне.
Итак, для приготовления ужина по новому рецепту Эктора Хименеса-Браво понадобятся следующие ингредиенты: молодой картофель, лисички, укроп, чеснок, лук и сливочное масло.
"И сметанка, конечно", - подчеркнул Эктор.
Как вкусно приготовить молодой картофель.
Сначала готовим лисички: для этого на сковороде растапливаем сливочное масло и выкладываем измельченный лук и чеснок.
Через несколько минут на сковороду выкладываем лисички. Добавляем соль и перец. Затем добавляем сметану и тушим грибы в сметанном соусе.
Как вкусно приготовить молодой картофель.
Туда же высыпаем измельченный укроп.
Далее отвариваем и обжариваем молодой картофель.
«Какой вкусный ужин у меня получился», - прокомментировал Хименес-Браво, выкладывая молодой картофель на тарелку и поливая его сметанным соусом с грибами.
Как вкусно приготовить молодой картофель.
Ресторатор и судья «Мастер Шеф» подчеркнул, что его счастье выглядит вот так.
«У кого тоже потекли слюнки?», – поинтересовался Эктор Хименес-Браво, обращаясь к своим подписчикам.
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