Фитофтора на помидорах проявляется на листьях, стеблях, плодах, переходит с одного куста на другой и за короткое время способна уничтожить весь урожай.

Для того, чтобы уберечь помидоры от фитофторы, нужно соблюдать несложные правила профилактики, пишет Politeka.net.

«Споры фитофторы могут находиться в любом месте – в земле, на остатках растений, на рабочем инвентаре, на семенах», – предупреждает огородников блогер и опытная хозяйка Екатерина Мазурец на своей странице "Полезные полезности".

Итак, для того, чтобы уберечь помидоры от фитофторы Екатерина советует соблюдать правила севооборота.

«Ежегодно место для выращивания томатов следует менять. Споры грибка зимуют в почве на органических остатках», – объясняет хозяйка.

Фитофтор на помидорах.

Также не следует загущать посадки помидоров. При несоблюдении расстояния между растениями создаются условия для развития фитофторы.

Своевременное пасынкование кустов – еще одно правило, которое поможет уберечь помидоры от фитофторы.

По словам блогера, правильное формирование томатов включает удаление лишних побегов и листьев, способствующих загущению посадок. Кусты должны хорошо проветриваться и освещаться со всех сторон.

Как уберечь помидоры от фитофторы.

Еще один секрет – мульчирование.

«Мульча снижает влажность, она создает хорошую среду, которая не дает фитофторе развиваться», - сказала Екатерина, делясь секретами хорошего урожая помидоров.

Поливать помидоры следует только под корень. Ведь при дождевании капельки влаги, попавших на листья томатов, стимулируют прорастание болезнетворного грибка.

Как уберечь помидоры от фитофторы.

Еще один секрет выращивания помидоров – правильный подбор сортов.

«Уменьшить вероятность распространения фитофтороза и повреждения кустов можно, если выбирать сорта, устойчивые к болезни», – говорит Екатерина.

Также для того, чтобы уберечь помидоры от фитофторы, хозяйка советует использовать био препараты.

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