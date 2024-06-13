Деньги, полученные от повышенного тарифа, будут направлены на те же цели, что и раньше, чтобы снизить отключение света.

С повреждением или разрушением 73% тепловых электростанций и нетрудоспособностью 20% гидроэнергетических блоков в Украине возникли серьезные проблемы с производством дешевой электроэнергии. Даже с применением импорта возможности ограничены, поскольку мощности наших энергосетей не в состоянии переносить более 15% энергии от потребностей страны. К тому же ситуацию усложняет оккупация Запорожской АЭС, что составляет 45% объема атомной энергии в стране.

Деньги, полученные от повышенного тарифа, будут направлены на те же цели, что и раньше. Однако государство решило, что две государственные энергогенерационные компании должны взять на себя ответственность за выравнивание разницы между рыночной ценой и тарифом. Это произошло после того, как некоторые энергетические объекты были повреждены ракетами и захвачены российскими военными, что привело к изменению подхода к финансированию и возмещению ущерба. Особый аспект этой ситуации заключается в термине "ПСО", который расшифровывается как "возложение специальных обязанностей".

Это означает, что энергетические компании не могут продавать электроэнергию по своим условиям, но вынуждены действовать в соответствии с регулируемыми тарифами ПСО, устанавливаемыми государством. Такая система позволяет сбалансировать стоимость энергии и покрыть затраты на производство, в частности затраты на электричество от тепловых и зеленых электростанций.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко выражает убеждение, что нужно готовиться к возможным отключениям электроснабжения и привыкать к этой ситуации. Он отмечает, что этот процесс может длиться минимум два года.

"Нам психологически нужно быть готовым к тому, что такая ситуация будет долго. А может и ухудшиться", – добавил Иван Плачков, президент Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Источник: ТСН.

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