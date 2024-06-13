Не смотря на подорожание многих тарифов, в то же время тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне.

В течение года, с мая 2023 по май 2024, в Украине произошло увеличение стоимости коммунальных услуг. Общий рост тарифов составляет 13%. Например, цены на электроэнергию выросли наиболее существенно, на 69,7%, тогда как другие услуги остались на прежнем уровне.

Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.

По их данным, кроме электроэнергии, также повысились цены на следующие услуги:

Услуги управления многоквартирными домами подорожали на 4,9%.

Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,5%.

Уборка мусора подорожала на 2%.

В то же время тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне:

Водоснабжение.

Канализация.

природный газ.

Горячая вода и отопление.

По своим словам, первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак ранее заявила, что несмотря на повышение тарифов на электроэнергию до 4,32 грн/кВт*ч, у государства есть средства для предоставления жилищных субсидий. Поэтому все, кто получал такую ​​поддержку, не потеряют ее. Она уточнила:

Процесс пересчета будет произведен автоматически.

Механизм субсидий действует таким образом, что "если тариф растет, а вы получаете субсидию как семью, то субсидию вам перечисляют".

На поддержку могут рассчитывать даже те, кто в результате повышения тарифов испытывает трудности с оплатой счетов – для этого необходимо обращаться в Пенсионный фонд.

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