В течение года, с мая 2023 по май 2024, в Украине произошло увеличение стоимости коммунальных услуг. Общий рост тарифов составляет 13%. Например, цены на электроэнергию выросли наиболее существенно, на 69,7%, тогда как другие услуги остались на прежнем уровне.
Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.
По их данным, кроме электроэнергии, также повысились цены на следующие услуги:
- Услуги управления многоквартирными домами подорожали на 4,9%.
- Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,5%.
- Уборка мусора подорожала на 2%.
В то же время тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне:
- Водоснабжение.
- Канализация.
- природный газ.
- Горячая вода и отопление.
По своим словам, первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак ранее заявила, что несмотря на повышение тарифов на электроэнергию до 4,32 грн/кВт*ч, у государства есть средства для предоставления жилищных субсидий. Поэтому все, кто получал такую поддержку, не потеряют ее. Она уточнила:
- Процесс пересчета будет произведен автоматически.
- Механизм субсидий действует таким образом, что "если тариф растет, а вы получаете субсидию как семью, то субсидию вам перечисляют".
- На поддержку могут рассчитывать даже те, кто в результате повышения тарифов испытывает трудности с оплатой счетов – для этого необходимо обращаться в Пенсионный фонд.
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