Чтобы получить действительно щедрый урожай, нужно точно знать, как ухаживать за огородом, как защититься от вредителей и на что обращать внимание в первую очередь.

Луковая муха похожа на обычную муху, имеет прозрачные крылья и темные лапки, длиной 5–7 мм. Ее тело желтовато-серого или пепельно-серого цвета. Вредитель даёт два поколения за сезон.

Личинки проникают в луковицу и уничтожают её изнутри. Признаки поражения включают увядание, пожелтение и высыхание листьев, водянистость и загнивание луковиц, а также замедление роста и гибель растения. Личинки, наевшись, окукливаются в почве. Для защиты от луковой мухи рекомендуется:

Весной убрать растительные остатки и перекопать землю как можно раньше.

Удалять сорняки, которые служат кормовой базой.

Высевать рядом морковь или бархатцы, отпугивающие мух.

Использовать препараты, такие как Энжио и Актара.

Табачный трипс — миниатюрное крылатое насекомое желтоватого цвета, даёт до восьми поколений за сезон. Массово появляется с конца июня до начала августа. Личинки питаются растительным соком. Признаки поражения: ослабление растений, пожелтение листьев, светло-серые точечки на шелухе, загнивание луковиц при хранении и потеря яркости окраски шелухи. Избавиться от вредителя сложно, необходим комплексный подход:

Равномерный полив, так как вредитель сначала появляется на засушливых участках.

Уничтожение растительных остатков и глубокая вспашка земли.

Применение инсектицидов, таких как Актара, Энжио, Вертимек и Прованто Вернал.

Альтернариоз вызывается грибом Alternaria porri и поражает листья, поврежденные трипсами, пероноспорозом и гнилью. Симптомы: водянистые пятна с белым центром, пожелтение и отмирание листьев и стрелок, темные концентрические кольца на пострадавших участках, перетяжка на горлышке луковицы и уменьшение размера луковиц с их последующим гниением. Эффективные препараты: Скор, Квадрис, Міравис. Также следует удалять растительные остатки и выбирать качественный посадочный материал.

Шейковая гниль вызывается грибом Botrytis allii Mann и развивается в период вегетации, проявляясь при хранении лука. Симптомы: размягчение тканей, серый налет на луковице, который вскоре покрывается черной корочкой. Болезнь поражает ослабленный лук, особенно белые сорта. Важно перед посадкой протравливать Максим и обрабатывать созревающий лук Квадрисом.

Перед посадкой лук обрабатывают протравителями для обеззараживания луковиц, повышения их иммунитета и стимуляции развития. Протравители бывают фунгицидными (для профилактики болезней, такими как Максим), инсектицидными (от вредителей, такими как Матадор) и комплексными (например, Тексио Велум).

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