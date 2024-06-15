Новым рецептом вкусного блюда из кабачков поделилась, в частности, фудблогерка и автор страницы «Valerikiry» .
«Очень вкусный вариант кабачков. Внутри они остаются нежными и мягкими, а снаружи хрустящая корочка», - отметила кулинар.
Рецепт закуски из кабачков.
Итак, ингредиенты для закуски из кабачков нужны следующие: кабачки молодые 2 шт (среднего размера), мука 4 ст.л., разрыхлитель 0,5 ч.л., яйца 2 шт, сыр 100 гр, а также соль, сушеный чеснок, перец, паприка.
Ход приготовления кабачков простой. Кабачки следует натереть на крупную терку, добавить соль 0,5 ч.л. и перемешать. После этого нужно подождать 5 минут, пока кабачки пустят сок.
Рецепт закуски из кабачков.
Рецепт закуски из кабачков.
Далее отжимаем натертые кабачки руками, добавляем яйца, натертый на большой терке сыр.
Добавляем в смесь муку, разрыхлитель, специи, зелень. Снова перемешиваем.
Теперь остается последний шаг в приготовлении закуски из кабачков.
"Выложить по ложке на силиконизированный пергамент, сформировать оладьи и отправить в разогретую духовку при 200* на 20 мин. Наслаждаться со сметаной и чесноком", - рассказала кулинар.
Рецепт закуски из кабачков.
Подписчики на страницу фудблогера согласились, что это действительно рецепт кабачкового наслаждения:
«Вкуснятина!»,
"Какая красота!",
«Ну почему мы не соседки».
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