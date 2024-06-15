Новым рецептом вкусного блюда из кабачков поделилась, в частности, фудблогерка и автор страницы «Valerikiry» .

«Очень вкусный вариант кабачков. Внутри они остаются нежными и мягкими, а снаружи хрустящая корочка», - отметила кулинар.

закуска из кабачков

Рецепт закуски из кабачков.

Итак, ингредиенты для закуски из кабачков нужны следующие: кабачки молодые 2 шт (среднего размера), мука 4 ст.л., разрыхлитель 0,5 ч.л., яйца 2 шт, сыр 100 гр, а также соль, сушеный чеснок, перец, паприка.

Ход приготовления кабачков простой. Кабачки следует натереть на крупную терку, добавить соль 0,5 ч.л. и перемешать. После этого нужно подождать 5 минут, пока кабачки пустят сок.

закуска из кабачков

Рецепт закуски из кабачков.

закуска из кабачков

Рецепт закуски из кабачков.

Далее отжимаем натертые кабачки руками, добавляем яйца, натертый на большой терке сыр.

Добавляем в смесь муку, разрыхлитель, специи, зелень. Снова перемешиваем.

Теперь остается последний шаг в приготовлении закуски из кабачков.

"Выложить по ложке на силиконизированный пергамент, сформировать оладьи и отправить в разогретую духовку при 200* на 20 мин. Наслаждаться со сметаной и чесноком", - рассказала кулинар.

закуска из кабачков

Рецепт закуски из кабачков.

Подписчики на страницу фудблогера согласились, что это действительно рецепт кабачкового наслаждения:

«Вкуснятина!»,

"Какая красота!",

«Ну почему мы не соседки».

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